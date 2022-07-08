Emekli maaşları dışında 3 bin TL ek ödeme! Bir sözünüze ödemeler anında ve nakit

Bankalardan peş peşe promosyon açıklaması

Ziraat Bankası

Denizbank

Akbank

Sadece emekli maaşı alan ve maaşı dışında 3 bin TL'ye varan ek ödeme fırsatından faydalanmak isteyen emekliler yazımızın devamını okuyarak ek ödemeye nasıl ulaşabileceklerine dair bilgi sahibi olabilirler.Emekli vatandaşlar. bankaların sunduğu bazı şartları yerine getirmeleri halinde, emekli maaşına ek olarak promosyon ödemesi alabiliyorlar. Emekli maaş hesabını anlaşmalı bankaya çeken emekli vatandaş ek ödemesini anında ve nakit olarak alabiliyor. 3 bin TL’ye kadar uzanan ek ödemeler için vatandaşların yapması gereken tek şey bankaya bir söz vermek. Bankalar promosyon ödemeleriyle ilgili müşterilerden bir söz vermesini istiyor. Emekli maaşını bankaya taşıdıktan sonra 3 yıl boyunca aynı bankada kalma sözü veren vatandaşlar tek seferlik promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Bankaların verdiği ödemeler ise ortalama olarak 3 bin TL civarında.. İşte, promosyon veren bankaların listesi..Türkiye'nin en büyük kamu bankalarından birisi olan Ziraat Bankası emekli müşterilerine 3 bin TL’ye kadar promosyon ödemesi sağlıyor. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası'na taşımanız halinde bankanın farklı avantajlarından da yararlanabiliyorsunuz.Denizbank, promosyon ödemesi yapan bir diğer banka olarak listede yer alıyor. Denizbank'ın 3 bin TL artı para ödemesinden faydalanmak için Denizbank mobil uygulamayı indirmeniz yeterli olabiliyor. Dilerseniz başvurunuzu SMS yoluyla da yapabilirsiniz. Bu durumda cepğ telefonunuzun SMS bölümüne 'Kurtaran' yazıp bir boşluk bırakarak TC kimlik numarasını yazın ve 3280’e kısa mesaj gönderin. Bankadan onay almanız durumunda 3 bin TL artı para olanağından faydalanıyorsunuz.Akbank müşterisi olan emekli vatandaşlar, cep telefonlarına indirdikleri Akbank Direkt uygulaması üzerinden 3 bin TL ödemelerini alabiliyorlar. Başvurularınızı gerçekleştirdikten sonra bankadan onay almanız halinde nakit paranız hesabınıza yatırılıyor.