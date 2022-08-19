Türkiye genelinde milyonlarca emekli, Temmzuzayında aldıkları zam ile birlikte az da olsa nefes alırken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu artışın çok sayıda emekli vatandaşın ekonomiye karşı zorluklarının devam ettiğini söyledi. Emekli maaşlarının artırılmasına yönelik talebini açıklayan Palandöken, en düşük emekli maaşının asgari ücretin düzeyinde olması gerektiğini savunduğunu dile getirdi.
EKONOMİ
19 Ağustos 2022 - 13:02
Emekli maaşları hakkında flaş açıklama! En düşük asgari ücret düzeyi..
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun genel başkanlığını yürüten Bendevi Palandöken, emekli maaşlarının en düşüğünün asgari ücret düzeyinde olması konusunda bir talepleri olduğunu söyledi.
EKONOMİ
19 Ağustos 2022 - 13:02