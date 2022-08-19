EKONOMİ
19 Ağustos 2022 - 13:02

Emekli maaşları hakkında flaş açıklama! En düşük asgari ücret düzeyi..

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun genel başkanlığını yürüten Bendevi Palandöken, emekli maaşlarının en düşüğünün asgari ücret düzeyinde olması konusunda bir talepleri olduğunu söyledi.

EKONOMİ
19 Ağustos 2022 - 13:02
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Emekli maaşları hakkında flaş açıklama! En düşük asgari ücret düzeyi..


Türkiye genelinde milyonlarca emekli, Temmzuzayında aldıkları zam ile birlikte az da olsa nefes alırken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu artışın çok sayıda emekli vatandaşın ekonomiye karşı zorluklarının devam ettiğini söyledi.

Emekli maaşlarının artırılmasına yönelik talebini açıklayan Palandöken, en düşük emekli maaşının asgari ücretin düzeyinde olması gerektiğini savunduğunu dile getirdi.



TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken

Emekli maaş zamlarında 2023 detayı

Sabah çok erken saatlerden gece saatlere kadar hizmet veren bir meslek grubu olduklarını vurgulayan Bendevi Palandöken, yanlarından çalışanların 8 saat çalıştıktan sonra gittiklerini ve kendilerinin 18 saat gibi bir çalışma gösterdiklerini söyledi. Palandöken, emekli olduktan sonra da alınan maaşın çalışan maaşıyla orantısız bir hale geldiğini dile getirerek emeklilerin en az asgari ücret düzeyinde bir emekli maaşı almalarının gerektiğini ifade etti.

Diğer taraftan emekli maaş zamlarına ilişkin hükümetinde bir adım atmasının beklenildiği öğrenilirken 2023 yılına girerken en düşük emekli maaşının asgari ücretin seviyesine çıkarılması hedefleniyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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