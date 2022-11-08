EKONOMİ
08 Kasım 2022 - 20:13

Emekli maaşlarına Bakanlık müdahalesi! Ocak 2023 en düşük emekli maaşı belli oldu

Ocak ayında yeni emekli ve memur maaşları belli olacak. Çalışma Bakanlığı en düşük emekli aylığı için düğmeye bastı. Emekli maaşları bu rakama yükselebilir.

EKONOMİ
08 Kasım 2022 - 20:13
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Emekli maaşlarına Bakanlık müdahalesi! Ocak 2023 en düşük emekli maaşı belli oldu


Yeni yıla sayılı günler kala emekli ve memur maaşlarıyla ilgili hesaplamalar derinleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyon oranı yüzde 85,45 çıktı. Son 4 aylık enflasyon farkının ortaya çıkmasıyla memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da yavaş yavaş netleşiyor. Emekli ve memurların alacakları net maaş zammı 3 Ocak 2023’te belli olacak.

En düşük emekli maaşı yükseliyor

2022 yılı ile birlikte daha önce bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı 3 bin 500 liraya yükseltilmişti. Böylelikle bir emeklinin alabileceği en düşük maaş 3 bin 500 liraya sabitlendi. Ancak Türkiye’de artan enflasyon oranı ve bu bağlı olarak gelişen hayat pahalılığı nedeniyle bu miktar emeklilere yetmemeye başladı.



Hükümet, en düşük emekli maaşını artırmak için çalışmalara başladı. Daha önceki emekli maaşı hesaplamalarında, en düşük emekli maaşının asgari ücrete sabitlenmesi talep ediliyordu. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan bu talebe olumsuz yanıt geldi. Bakanlık, bu durumun ücret dengesizliği oluşturacağının altını çizerek, 1500 prim günü olan ile 10 bin prim günü olanın aynı parayı almasının adil olmayacağını savundu.

Bu nedenle şu an asgari ücrete sabitlenmesi değil de asgari ücrete yüzde 60 ya da yüzde 70 endeksli yapılması konuşuluyor.

emekli maaş

Ocak 2023’te memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

2023 yılında enflasyon farkına ek olarak memur ve memur emeklilerinin maaşı ek göstergeye bağlı olarak artış gösterecek. Yılsonu beklenti anketlerinin gerçek olması halinde en düşük emekli maaşının 4 bin 900 liraya, en düşük memur maaşının da 12 bin 747 liraya yükselmesi bekleniyor.

Temmuz 2022’de emekli maaşlarına enflasyon farkından oluşan yüzde 42,35 oranında zam yapılmıştı. Yılın ilk 6 ayı ve son 6 ayında emekli ve memur maaşlarına zam yapılıyor. Buna göre Ocak ayında SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerinin maaşlarına yeni zam uygulanacak. En düşük emekli maaşının 4 bin 900 liraya sabitlenmesi ile bu miktar taban oran olarak belirlenecek.

Emekliler prim günlerine, çalışma yıllarına, bağlı oldukları sigorta koluna göre farklı tutarlarda emekli maaşı alacaklar.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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