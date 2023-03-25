Emekli maaşlarına dev zam sonrası bankalar düğmeye bastı! En düşük emekli promosyonu bu kadar olacak: Güzel haber geldi













EMEKLİYE YÜKSEK PROMOSYON

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşları müjdesini verdi. Bu gelişmenin ardından ödenecek asgari ücretle ilgili sorular gündeme geldi. Çünkü önemli bir artış bekleniyor.2023 yılının başında yeni sezonda bir maaş zammı daha gelmesi yine gündemdeydi. Ancak şaşırtıcı derecede yüksek bir tutar açıklandı. Bu da promosyon ödemelerini artırdı. İşte detaylar…Emekliler için asgari promosyon tutarı 6750 Türk lirası. Çünkü maaş artışına bakıldığında en düşük emekli maaşı eski promosyona göre 7500 Türk lirası daha fazla ödeme gerektiriyor. Siz de İş Bankası'nın güncel promosyon teklifine bakarak karar verebilirsiniz. İş Bankası Güncel promosyon tutarları; 3500 Türk lirasına (3500 Türk lirası hariç) kadar olanlara: 4500 Türk lirası 3500 Türk lirası – 7500 Türk lirası (7500 Türk lirası hariç) arasında olanlara: 5250 Türk lirası 7500 Türk lirası – 10000 Türk lirası (10000 Türk lirası hariç) arasında olanlara: 6750 Türk lirası 10000 Türk lirası ve daha fazla olanlara: 7500 Türk lirası nakit promosyon ödenecek.