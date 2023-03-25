Finans
25 Mart 2023 - 16:00

Emekli maaşlarına dev zam sonrası bankalar düğmeye bastı! En düşük emekli promosyonu bu kadar olacak: Güzel haber geldi

Emekliler için asgari emekli maaşında artış yaşandıkça promosyon tutarları da arttı. İlerleyen günlerde çok daha fazla promosyon alma şansına sahip olacaksınız. Maaş artışına bankalar da ilgi gösterdi. İşte Mart ayı emekli promosyon tutarları ne kadar? Sorusunun cevabına ise haberimizden devamından ulaşabilirsiniz…

Finans
25 Mart 2023 - 16:00
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Emekli maaşlarına dev zam sonrası bankalar düğmeye bastı! En düşük emekli promosyonu bu kadar olacak: Güzel haber geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşları müjdesini verdi. Bu gelişmenin ardından ödenecek asgari ücretle ilgili sorular gündeme geldi. Çünkü önemli bir artış bekleniyor.

2023 yılının başında yeni sezonda bir maaş zammı daha gelmesi yine gündemdeydi. Ancak şaşırtıcı derecede yüksek bir tutar açıklandı. Bu da promosyon ödemelerini artırdı. İşte detaylar…



emekli promosyonu

EMEKLİYE YÜKSEK PROMOSYON

Emekliler için asgari promosyon tutarı 6750 Türk lirası. Çünkü maaş artışına bakıldığında en düşük emekli maaşı eski promosyona göre 7500 Türk lirası daha fazla ödeme gerektiriyor. Siz de İş Bankası'nın güncel promosyon teklifine bakarak karar verebilirsiniz.

İş Bankası Güncel promosyon tutarları;

3500 Türk lirasına (3500 Türk lirası hariç) kadar olanlara: 4500 Türk lirası

3500 Türk lirası – 7500 Türk lirası (7500 Türk lirası hariç) arasında olanlara: 5250 Türk lirası

7500 Türk lirası – 10000 Türk lirası (10000 Türk lirası hariç) arasında olanlara: 6750 Türk lirası

10000 Türk lirası ve daha fazla olanlara: 7500 Türk lirası nakit promosyon ödenecek.

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