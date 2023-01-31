Emekli maaşlarına seçim dopingi! O tarihte en düşük emekli maaşı zirveye çıkacak: 5.500 TL'lik maaşları unutun!







EK ZAM GELECEK Mİ







En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL olmasından sonra insanlar bu sefer de ek zam olup olmayacağı ile ilgili araştırmalarına başladı. Peki ek zam söz konusu olacak mı? Ek zamlar ne zaman yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte asgari ücret 8 bin 500 TL olmuş ve memur ve memur emeklilerine de yüzde 30 oranında zam uygulanmıştı. Bunun sonucunda en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL oldu. 2023 senesinin Temmuz ayında tekrar zam yapılması bekleniyor ancak yaşanan zamlar ve pahalılık karşısında vatandaş ek bir zam daha bekliyor.Enflasyon oranlarına göre ise ek bir yüzde 27 oranında zam yaparak en düşük emekli maaşının 6 bin 327 TL'ye çıkması konuşuluyor. Aynı zamanda bazı beklentilere göre de maaşların 8 bin 35 TL olması da konuşuluyor. Temmuz ayında zam yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor ancak seçim öncesinde maaşlara ek bir zam yapılıp yapılmayacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.