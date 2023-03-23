Emekli maaşlarının artması sonrası bayram ikramiyesinin zam formülü belli oldu!







"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7500 LİRA OLDU"











EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİNE ENFLASYON ORANI ZAM GELİYOR

Dün akşam canlı yayın programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin önemli bir açıklamalarda bulunurken emeklilerin merakla bekledikleri zam müjdesini de duyurdu. Erdoğan, konuyla ilgili açıklamasında en düşük emekli maaşlarına 2 bin lira zam yapma kararı aldıklarını bildirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'nın emekliler ile ilgili bir süredir başalttıkları çalışmaları tamamladıklarını ve bu kapsamda 5,500 TL olan en düşük emekli maaşının 7,500 TL'ye yükseltilmesine karar verildiğini duyurdu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesine cevaben çıkarılan bir KHK ile asgari emekli maaşı 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkacak. Bu, emekli maaşlarını yüzde 36,4 oranında artıracaktır.Asgari emekli maaşına yapılan zam sonrası emeklilere bir müjde daha geldi. Bu kapsamda ramazan ayında enflasyon üzerinden emekli bayram ikramiyelerine zam yapılma formülü gündeme geldi. Şubat ayı için açıklanan yüzde 55,18 enflasyon oranına göre bayram ikramiyesi 1100 TL'den 1750 TL'ye çıkacak. Her emekli yıl içinde toplamda 3500 TL ikramiye alacak. Ramazan Bayram ikramiye ödemelerinin ise 21 Nisan'a bir hafta kala hesaplara yatması beklenirken geçtiğimiz yıl tüm emeklilere toplam 2200 TL ödme yapılmıştı.