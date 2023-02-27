Yaşlı vatandaşların herhangi bir geliri olmadığı durumlarda devlet destek elini uzattı. Birçok vatandaş zamanında sigorta primi ödemediği ve sigortalı olarak çalışmadığı için aylık emekli ödemesi almadığından devlet o kişilere nakit ödemeler yapmaya başladı. Yaşlılık destek ödemesi ne kadar, kimler yararlanabilir? İşte detaylar...
Finans
27 Şubat 2023 - 14:15
Emekli olamayanlara SGK desteği! Üç aylık maaş bağlanıyor: Başvuran bu rakamı alacak!
Sosyal Güvenlik Kurumu emekli olmayan vatandaşlara düzeni ödeme yapacağı müjdesini verdi. SSK, Bağkur ve Emekli sandığı üzerinden maaş almayanlar başvuru süreci geçmeden harekete geçsin. İşte, yaşlılık aylığı şartları ve başvuru detayları haberimizde yer almaktadır.
Finans
27 Şubat 2023 - 14:15