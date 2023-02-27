Finans
27 Şubat 2023 - 14:15

Emekli olamayanlara SGK desteği! Üç aylık maaş bağlanıyor: Başvuran bu rakamı alacak!

Sosyal Güvenlik Kurumu emekli olmayan vatandaşlara düzeni ödeme yapacağı müjdesini verdi. SSK, Bağkur ve Emekli sandığı üzerinden maaş almayanlar başvuru süreci geçmeden harekete geçsin. İşte, yaşlılık aylığı şartları ve başvuru detayları haberimizde yer almaktadır.

Finans
27 Şubat 2023 - 14:15
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Emekli olamayanlara SGK desteği! Üç aylık maaş bağlanıyor: Başvuran bu rakamı alacak!


Yaşlı vatandaşların herhangi bir geliri olmadığı durumlarda devlet destek elini uzattı. Birçok vatandaş zamanında sigorta primi ödemediği ve sigortalı olarak çalışmadığı için aylık emekli ödemesi almadığından devlet o kişilere nakit ödemeler yapmaya başladı. Yaşlılık destek ödemesi ne kadar, kimler yararlanabilir? İşte detaylar...

65 YAŞ AYLIĞI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Devlet tarafından verilecek olan 65 yaş aylığı için başvurular SGK Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü'nde başvuruların başladığı haberi verildi. Başvuru için gerekli olan belgeler ile beraber kaymakamlık ya da valilik üzerinden belirli evrakların doldurulmasıyla başvuru işlemleri tamamlanır. İl ya da ilçe kurulundan muhtaçlık belgesini almayı ihmal etmeyin. SGK'ya giderek yaşlılık maaşı için başvuruda bulunabilirsiniz.



65 yaş aylığı şartları

65 YAŞ AYLIĞI KOŞULLARI

-65 yaşını doldurmuş olmak

-TC vatandaşı olmak

-Sosyal güvenceden yararlanmıyor olmak

-Nafaka dahil hiçbir ödemeden faydalanmıyor olmak

-Sağlık sigortasının bulunmaması

-Hane içerisinde kişi başına asgari ücretin üçte birinden az gelirin düşmesi

-Sosyal Hizmetler Kanunu'na göre harçlık alıyor olmamak. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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