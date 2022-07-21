Emekli olanlara promosyon müjdesi! 1.750 TL para hesaplara yatacak

Denizbank emekli vatandaşlara promosyon müjdesini verdi. Peki Denizbank'tan emekli promosyonu nasıl alınır? Emekli promosyonu şartları nedir? Başvuru nasıl yapılır? Denizbank Emekli Promosyonu ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Denizbank emekli promosyonu
Denizbank emekli olan vatandaşlara promosyon müjdesini verdi. Emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç sene bağlı kalma sözü veren müşterilere 1.750 TL promosyon verecek. Maaşını taşıyanlara 1000 TL, 1 aylık otomatik ödeme talimatı veren müşterilere de 750 TL promosyon ödemesi gerçekleşecek. Denizbank tarafından yapılacak emekli promosyonları maaşların tutarına göre belirlenecek. Aylık 1.500 TL ve altında maaş alan vatandaşlara 675 TL, aylık 1.500 TL ve 2.500 TL arasında maaş alan vatandaşlara 8500 TL ve 2.500 TL ve üzeri maaş alan vatandaşlara 1000 TL promosyon ödemesi yapılacak. Aynı zamanda bir aylık verilen otomatik ödeme talimatı doğrultusunda promosyona ek olarak 750 TL daha ödeme verilecek. Maaşını Denizbank'a taşımak isteyen vatandaşlar Mobil Bankacılık üzerinden ya da e-Devlet üzerinden maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirebilirler. Promosyon için 0850 222 0 800 Denizbank çağrı merkezi numarasını arayarak üç sene bankadan emekli maaşı alma sözü vererek ve bir tane fatura otomatik ödeme talimatı vererek promosyondan faydalanılabilecek. Kampanya 15 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2022 tarihlerinde emekli maaşlarını bankaya taşıyan emekli müşteriler için geçerli olacak. Promosyon ödemeleri hesaplara otomatik olarak yatırılacak.