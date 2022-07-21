EKONOMİ
21 Temmuz 2022 - 16:16

Emekli olanlara promosyon müjdesi! 1.750 TL para hesaplara yatacak

Emekli olan vatandaşlara bankalardan promosyon desteği devam ediyor. Bir promosyon müjdesi de Denizbank'tan geldi. Peki promosyon şartları nelerdir? Tüm detaylar haberimizde.

EKONOMİ
21 Temmuz 2022 - 16:16
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Emekli olanlara promosyon müjdesi! 1.750 TL para hesaplara yatacak


Denizbank emekli vatandaşlara promosyon müjdesini verdi. Peki Denizbank'tan emekli promosyonu nasıl alınır? Emekli promosyonu şartları nedir? Başvuru nasıl yapılır? Denizbank Emekli Promosyonu ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Denizbank emekli promosyonu



Denizbank emekli olan vatandaşlara promosyon müjdesini verdi. Emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç sene bağlı kalma sözü veren müşterilere 1.750 TL promosyon verecek. Maaşını taşıyanlara 1000 TL, 1 aylık otomatik ödeme talimatı veren müşterilere de 750 TL promosyon ödemesi gerçekleşecek. Denizbank tarafından yapılacak emekli promosyonları maaşların tutarına göre belirlenecek. Aylık 1.500 TL ve altında maaş alan vatandaşlara 675 TL, aylık 1.500 TL ve 2.500 TL arasında maaş alan vatandaşlara 8500 TL ve 2.500 TL ve üzeri maaş alan vatandaşlara 1000 TL promosyon ödemesi yapılacak. Aynı zamanda bir aylık verilen otomatik ödeme talimatı doğrultusunda promosyona ek olarak 750 TL daha ödeme verilecek. Maaşını Denizbank'a taşımak isteyen vatandaşlar Mobil Bankacılık üzerinden ya da e-Devlet üzerinden maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirebilirler. Promosyon için 0850 222 0 800 Denizbank çağrı merkezi numarasını arayarak üç sene bankadan emekli maaşı alma sözü vererek ve bir tane fatura otomatik ödeme talimatı vererek promosyondan faydalanılabilecek. Kampanya 15 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2022 tarihlerinde emekli maaşlarını bankaya taşıyan emekli müşteriler için geçerli olacak. Promosyon ödemeleri hesaplara otomatik olarak yatırılacak.

Emekli Promosyon Denizbank Detayları

Denizbank promosyon kampanyası detayları

Denizbank promosyon kampanyasının detayları şu şekilde; kampanya 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli olacak. Banka kampanya tarihini ve kuralları tek taraflı değiştirme hakkını saklı tutacak. 18 yaş altında emekli maaşı olan müşterilere anne babasının velayetinde olmayan müşterilere promosyon ödemesi yapılacak. Fatura talimatında üç sene taahhüt süresi iptal edilirse ya da üç ay üst üste otomatik ödeme talimatı gerçekleştirilmezse hesap yapılıp kalan zaman promosyon ceza tutarı borç olarak tahsis edilecektir. Anne ya da babasının velayeti altında olanlar kendi gelir ve aylık tutarları ile banka aracılığıyla gelir ve aylık alan anne ya da babasının gelir ve aylıkları tutarı toplamı hesaplanarak veliye promosyon ödemesi yapılacak. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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