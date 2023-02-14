Emekli olduysanız bu haber size! 5 yıl şartına uyan emekli o parayı anında alacak: SGK son çağrıyı yaptı!













SOSYAL YARDIM ŞARTLARI NELERDİR?

Sigortalı kadın çalışanlar için doğum borçlanması ile erken emeklilikle beraber doğumdan ötürü iş görmezlik ödeneği alma imkanı verildi. SGK, destek ödemesiyle ilgili detayları açıklarken emzirme ödeneği adıyla beraber destek verileceği duyuruldu. Sigortalı kadın çalışanlar, çalışma hayatları içerisinde doğum yapmaları halinde emzirme ödeneğinden yararlanabiliyor. EYT üzerinde gelişmeler yaşanmaya devam ederken borçlanmalar ise merak konusu oldu. Meclisin gündeminde yer alan borçlanmaya dair teklif masada yer alırken alınacak karar ise merak konusu oldu. EYT'den geri adım atılmayacağı net şekilde belirtilirken alınan kararlar dikkatleri üzerine çekti. Yaşanan deprem felaketinden ötürü EYT'nin ertelenmesi beklenirken yaklaşan genel seçimle beraber sosyal yardımlar ise hız kazandı. Geçtiğimiz sene 108 milyon 652 bin TL, bir önceki yıl ise 115 milyon 984 bin TL destek ödemesi gerçekleştiren SGK, bu yıl şimdiden 91 milyon TL'nin üstünde yardım ödemesi gerçekleştirdiğini belirtti.Sigortalılara emzirme ödeneği verilmesi için öncelikle 4A'lı çalışan olup sigortalının adına doğum öncesinde en az 1 yıl 120 prim gününün yatırılması gerekir. 4B'li çalışan sigortalı için ise doğumdan önce yine 1 yıl 120 prim günü şartı aranıyor. Genel sağlık sigortası primi dahil olurken borcunun olmaması gerekir. Bunların yanı sıra aranan bir diğer şart ise doğumun gerçekleşmiş olmasıdır. Emzirme ödeneğinden yararlanacak olanlar sigortalılığı sona eren kişilerin 300 gün içinde çocuğu doğduğunda doğum tarihinden önceki 15 ay içinde sigortalı adına en az 120 prim gününün yatırılmış olması gerekir.