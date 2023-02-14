Sigortalı kadın çalışanlar için doğum borçlanması ile erken emeklilikle beraber doğumdan ötürü iş görmezlik ödeneği alma imkanı verildi. SGK, destek ödemesiyle ilgili detayları açıklarken emzirme ödeneği adıyla beraber destek verileceği duyuruldu. Sigortalı kadın çalışanlar, çalışma hayatları içerisinde doğum yapmaları halinde emzirme ödeneğinden yararlanabiliyor. EYT üzerinde gelişmeler yaşanmaya devam ederken borçlanmalar ise merak konusu oldu. Meclisin gündeminde yer alan borçlanmaya dair teklif masada yer alırken alınacak karar ise merak konusu oldu. EYT'den geri adım atılmayacağı net şekilde belirtilirken alınan kararlar dikkatleri üzerine çekti. Yaşanan deprem felaketinden ötürü EYT'nin ertelenmesi beklenirken yaklaşan genel seçimle beraber sosyal yardımlar ise hız kazandı. Geçtiğimiz sene 108 milyon 652 bin TL, bir önceki yıl ise 115 milyon 984 bin TL destek ödemesi gerçekleştiren SGK, bu yıl şimdiden 91 milyon TL'nin üstünde yardım ödemesi gerçekleştirdiğini belirtti.
Finans
14 Şubat 2023 - 21:30
Emekli olduysanız bu haber size! 5 yıl şartına uyan emekli o parayı anında alacak: SGK son çağrıyı yaptı!
SGK'dan son dakika uyarıları gelmeye devam ederken 4A, 4B, 4C'liler ve SSK bağkurlu olarak çalışanlara destek ödemesi başlatıldı. Emeklilik ve sosyal yardımlara yoğun ilgi gösterilirken yeni gelişmeler yaşandı. İşte sigortalı kadınları yakından ilgilendiren yenilikler haberimizde.
Finans
14 Şubat 2023 - 21:30