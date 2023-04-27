Emekli olma yaşı düşürüldü! Hükümetten son dakika flaş karar: Artık 5000 günden yapılacak!

Son düzenlemelerle birlikte, 5000 gün ve sonrası prim ödemiş olanların emeklilik yaşı düşürüldü ve yaş şartı ortadan kalktı. Ancak, bu değişikliklerden dolayı bazı vatandaşlar kademeli emeklilik engeline takıldı. Emekli olmayı bekleyen yaklaşık 4.4 milyon vatandaşın neredeyse yarısı, prim şartını dolduramadığı için emeklilik hakkından faydalanamıyor. Bu vatandaşlar için ise yeni düzenlemeler üzerinde çalışılıyor.
YENİ DÜZENLEMELER ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, bu vatandaşların da EYT (Erken Emeklilik Hakkı) kapsamında değerlendirilerek emeklilik hakkından yararlanmaları için çağrılarını sürdürüyor. Palandöken, EYT konusunda duyarlılığını dile getirerek, emeklilik yaşının düşmesi ve yaş şartının kaldırılmasının ardından prim şartını dolduramayan vatandaşların da bu haktan yararlanması gerektiğini belirtiyor. Bu konuda yapılan çalışmalar sonucunda yakın bir tarihte bir grup daha emeklilik yoluna girerek maaşlarını almaya hazırlanıyor. Yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle, prim şartını dolduramadığı için emeklilik hakkından mahrum kalan vatandaşlar da emekli olma fırsatına kavuşacak. Bu gelişme, uzun süredir EYT kapsamında emeklilik bekleyen vatandaşlar için umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak, EYT konusu hâlâ tartışmalı bir konu olmaya devam ediyor ve bazı çevreler tarafından eleştiriliyor. Emeklilik sistemine yapılan değişikliklerin mali açıdan sürdürülebilirliği ve uzun vadeli etkileri hâlâ değerlendirilmekte ve tartışılmaktadır. Bu nedenle, gelecekte EYT konusunda daha fazla düzenleme veya değişikliklerin olması da mümkün görünüyor. Sonuç olarak, Türkiye'de EYT konusu hâlâ gündemde olan bir konu olarak yerini koruyor. Yakın bir tarihte yeni düzenlemelerin hayata geçirilerek prim şartını dolduramayan vatandaşların da emeklilik hakkından yararlanmaları bekleniyor. Ancak, konuyla ilgili gelişmelerin yakından takip edilmesi gerekmektedir. 5 BİN GÜN PRİM SAYISI İLE KISMİ EMEKLİ SAYILACAKLAR
Mart ayında başvurularını gerçekleştiren ve nisan ayında ilk emekli maaşlarını almaya hak kazanan yaklaşık 1.5 milyon emeklinin arasında, doğum ve askerlik borçlarını bankalardan kredi çekerek ödemeye çalışan ancak kademeli emeklilik şartları nedeniyle önlerinde bir set gibi duran bir grup vatandaş bulunuyor. Bu vatandaşlar, gün prim sayısı şartının ortadan kalkmasını bekliyor. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu grupta yer alan vatandaşlar için çağrılarını sürdürüyor. Palandöken'in esnaf ve sanatkarların yanı sıra, staj mağduru olan vatandaşların da EYT kapsamına alınması konusundaki mücadelesi olumlu sonuçlar almaya başlamıştır. Sendikalar da emeklilikte prim şartına takılan vatandaşlara destek olmaktadır. Gün prim sayısı şartı ile emekli olmayı bekleyen vatandaşlar, 5000 gün prim sayısı ile kısmi emekli sayılabilecek. Kısmi emekli olmaya hak kazanan vatandaşlar, emekli maaşından faydalanırken aynı zamanda çalışmaya devam ederek çift maaş alma hakkına sahip olacak. Bu düzenleme, 1999 ve sonrasında doğanları da kapsayacak şekilde genişletilecek.