EKONOMİ
17 Ocak 2023 - 21:00

Emekli olmadan maaş almak hayal değil! Kışı sıcak geçiren detay: Sigortası olmayana her ay maaş bağlanıyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sosyal güvencesi olmayan ve 65 yas üstü vatandaşlara yeni bir müjde verdi. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayan, ihtiyaç sahibi olan kişilere aylık maaş bağlanacak. İşte konuya ilişkin detaylar...

EKONOMİ
17 Ocak 2023 - 21:00
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Emekli olmadan maaş almak hayal değil! Kışı sıcak geçiren detay: Sigortası olmayana her ay maaş bağlanıyor!
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sosyal güvencesi olanlara yardım yaptığı gibi sosyal güvencesi olmayan kişilere de yardım yapmaktadır. Yeni hukuki düzenlemeler kapsamında yaşlılık maaşının kanunda yer alması bekleniyor. Şart olarak ise kişilerden 65 yaşını doldurmuş olmaları ve sosyal güvenceleri olmamaları bekleniyor.

Bahsi geçen bu maaş kişilerin başvurusu üzerine bağlanacak. Bunun için kişi, ikamet ettiği yerdeki kaymakamlığa giderek başvuru yapabilecek. Bunun yanı sıra SGK'nın resmi internet sitesi üzerinden detaylı bilgileri öğrenip ona göre de başvuru yapması mümkündür. Başvuruda T.C kimlik kartları baz alınacak dolayısıyla eksik bilgilerin olduğu kartlar geçerli olmayacak.



yaşlılık maaşı

Normal şartlarda kişinin direkt kendisi başvurmalıdır. Lakin bu herhangi bir sağlık nedeninden ya da başka bir nedenden dolayı mümkün değilse kişinin vasisi de başvuru yapabilir. Resmi belgelerde vasiliğin görünmesi ve başvuru dosyalarına bunun da eklenmesi gereklidir. Başvuru sonrası yetkili kurum gerekli incelemeleri başlatır. İncelemeler sonucunda olumlu bir yanıt çıkarsa başvuran kişi yaşlılık maaşı alabilir. Bunların yanı sıra eğer dul ve yetim aylığı alınıyorsa bu maaş verilmez. Dolayısıyla herhangi bir kurumdan yardım alınmıyor olması gerekmektedir. Ödemelerin ise Ziraat Bankası ya da PTT üzerinden yapılması bekleniyor.

2023 fakirlik maaşı ne kadar?

Fakirlik maaşı alan kişilerin aldıkları ücret yaşam koşullarına göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca sağlık raporu olanlara ise ek olarak bakıcı yardımı ücreti de verilmektedir.

Tutarlar

2021/1.Dönem 1.037,96 TL

2021/2.Dönem 1.125,67 TL

2022/1.Dönem 1.439,85 TL

2022/2.Dönem 2.088,61 TL

2023/1.Dönem 2.432,81 TL

EDİTÖR
Zeynep ORHAN
Zeynep ORHAN
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