Emekli olmadan maaş ödenecek! Şartları sağlayan kişiler yılda 10 bin 500 TL para alacak!







65 YAŞ MAAŞINDAN NASIL YARARLANABİLİRSİNİZ?







YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR? NASIL BAŞVURULUR?

Dar gelirli insanların hayat refahını olumsuz etkileyen şartlar, yardımlar sayesinde bir miktar rahatlatılmaya çalışılıyor. Devlet birçok alanda ödemeler yaparak bu yardımları karşılıksız ve halkın refahı adına sağlıyor. Yaşlılar da aldıkları ödemeler sayesinde biraz olsun rahatlayabiliyorlar. Yaşlılık maaşı olarak bilinen ve her yaşlıya 3 ayda bir 10,416 TL ödenen bu yardım için bazı şartlar bulunuyor.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşların dar gelirli olmaları şartıyla devlet ödemelerinden faydalanabileceklerini belirliyor. Bu ödemeler ek gelir değil, ihtiyaçların karşılanması adına yapılıyor. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar da yılda 3 kez olmak üzere 2604 TL ödeme alabiliyorlar. Başvuruların incelenmesi sonrasında onaylanan başvurulara ödemeler yapılıyor. Yaşlılık maaşı başvuru şartları arasında, T.C. vatandaşı olmak, 65 yaş üstü olmak, sosyal güvencesi olmamak, nafaka almamak, sağlık sigortasına sahip olmamak, hane halkı net gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olması, ve Sosyal Hizmetler Kanunu’na göre harçlık almamak gibi şartlar bulunuyor.2023 yılı için 65 yaş aylığı adı altında ödenen 3 aylık yardım ödemesi 2604 TL olarak belirlenmiştir. Bu ödeme her sene asgari ücrete yapılan zam oranında artmaktadır. Örneğin, asgari ücrete yapılan yüzde 54,66’lık zamdan sonra 2022 yılında 1684 TL olarak ödenen 65 yaş aylığı, 2023 yılında 2604 TL seviyesine yükselmiştir. 65 yaş aylığı ödemeleri, 3 ayda bir olmak üzere Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında hesaplara yatırılmaktadır. Başvuru kabul edildikten sonra ilk ödemeler Ziraat Bankası'na yapılırken, sonrasında PTT üzerinden çekilebiliyor. Yaşlılık aylığı başvuruları, diğer yardımlardan farklı olarak e-Devlet üzerinden yapılmamaktadır. Bunun yerine başvuruların, ilgili valilik veya kaymakamlıklara bağlı ilgili birimlere yapılması gerekmektedir. Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, ihtiyaçlık durumunun kesinleşmesi beklenir ve kabul edilen başvurulara ödemeler yapılır.