Emekli promosyon ödemelerinde o banka diğerlerini geride bıraktı! O bankadan promosyon alabilmek için son başvuru 30 Eylül!







En Yüksek Emekli Promosyonunu Hangi Banka Veriyor?







2022 Akbank Emekli Promosyonu Kampanyası

2022 Türkiye Ekonomi Bankası Emekli Promosyonu Kampanyası

2022 yılı içinde kendi bünyelerine emekli maaşlarını taşıyan emeklilere bankalar tarafından verilecek olan promosyon ödemelerindeki rekabet hız kesmeden devam ediyor. Bankaların birbirleri ile arasında olan yarışın devam etmesiyle beraber vatandaşların akıllarındaki tek soru ise hangi bankaya emekli maaşımı taşımalıyım oluyor. İşte bankaların emekli maaşlarına verdikleri yeni ve güncel promosyon rakamları...QNB Finansbank, Türkiye Ekonomi Bankası ve Akbank, eylül ayının sonuna kadar başvurulara açık olan güncel emekli ek ödeme kampanyalarına ilişkin ayrıntıları kamuoyu ile paylaştı.Emekli promosyonu kampanyasında güncellemeye giden QNB Finansbank bankası maaş hesabını 3 yıllığına kendi bünyesine taşıyan yeni emekli müşterilerine verdiği tutarlar şu şekilde: • SGK emekli maaşı 1.499 TL ve altı tutarlarda olanlara: 4.650 TL • SGK emekli maaşı 1.500- 2.499 TL aralığında olanlara: 5.800 TL • SGK emekli maaşı 2.500 TL ve üzeri tutarlarda olanlara: 7.000 TL Promosyon kampanyasıyla beraber referans kampanyası da geliştiren QNB Finansbank bankası, referans olunan her emekli vatandaş için bin TL, toplamda da 3 bin TL gibi bir ek ödeme yapacak.Akbank, 30 Eylül 2022 tarihine kadar maaşlarını kendi bünyelerine taşıyan emekli vatandaşlara vereceği promosyon ödenlerinde değişikliğe gitti. Kendi bünyelerinde 3 yıllık sözleşme imzalayan vatandaşlara vereceği maaş promosyonu ve ek ödemelerle vatandaşların alacakları miktarlar şu şekilde: SGK emekli maaşı 1.499 TL ve altı tutarlarda olanlara: 4.650 TL SGK emekli maaşı 1.500- 2.499 TL aralığında olanlara: 5.800 TL SGK emekli maaşı 2.500 TL ve üzeri tutarlarda olanlara: 7.000 TL Akbank, emekli maaşını kendi bünyelerine taşıyan emekli vatandaşların bununla beraber 2 adet otomatik ödeme talimatı verdiklerinde 250 TL, ilgili kartları ile 1250 TL tutarında harcama yapanlara 250 TL, toplamda da 500 TL daha ek ödeme gerçekleştireceğini duyurdu.Emekli maaşı promosyonu kapsamında ödeme tutarlarında değişikliğe giden bankalar arasında olan Türkiye Ekonomi Bankası, maaş hesabını 3 yıllık sözleşmeyle kendi bünyelerine taşıyan emekli müşterilerine vereceği ek ödemeler ise: SGK emekli maaşı 1.499 TL ve altı tutarlarda olanlara: 5.500 TL SGK emekli maaşı 1.500- 2.499 TL aralığında olanlara: 6.750 TL SGK emekli maaşı 2.500 TL ve üzeri tutarlarda olanlara: 8.000 TL Promosyon kampanyası dahilinde ek olarak referans kampanyası da sunan TEB, referans olunan her emekli müşteri için 250 TL, toplamda 500 TL gibi bir ek ödeme gerçekleştireceğini duyurdu.