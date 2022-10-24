EKONOMİ
24 Ekim 2022 - 21:37

Emekli promosyon tutarları Kasım'a güncelleniyor! İşte yeni rakamlar

Emekli promosyon ödemelerinde zaman daralırken Kasım ayında güncelleme yapılacağı iddia edildi. İşte konuşulan rakamlar.

EKONOMİ
24 Ekim 2022 - 21:37
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Emekli promosyon tutarları Kasım'a güncelleniyor! İşte yeni rakamlar


Milyonlarca emekli vatandaş bankaların maaş promosyonu kampanyalarını araştırıyor. Eylül ayında son bulması beklenen promosyon ödemeleri vatandaşların yoğun talebine karşılık bir süre daha uzatıldı. Birçok özel bankanın promosyon ödemeleri güncellenirken gözler Kasım ayına çevrildi.

Bankaların Kasım ayı promosyon tutarları 

Özel bankalar arasındaki promosyon yarışı her geçen hafta daha da kızışırken aynı etki kamu bankalarında görülmedi. Emekli maaşını kamu bankalarından alan emekliler, maaşlarını özel bankalara taşımak yerine kamunun açıklayacağı promosyon miktarlarını bekliyordu. Kamu bankalarının müşterilerini tutmak için 10 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapması beklenirken açıklanan protokol anlaşması beklentileri suya düşürdü.

Kamu bankaları Kasım ayında promosyon tutarını artıracak iddiası 



Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın emekli promosyon tutarlarını asgari seviyede tutması nedeniyle özel bankalar arasında uçurumluk fark meydana geldi. Özel bankalarda promosyonlar 7 bin 500 liraya çıkarken kamuda ise bu tutar en yüksek 4 bin 500 lirada kaldı.

Kulislerde konuşulan iddialara göre, 18 banka arasında imzalanacak protokol ile 1 Kasım itibarıyla promosyon ödemelerinde artışa gideceği belirtiliyor. Protokol ile maaş promosyonlarının en az 5 bin TL tutarına yükseltilmesi bekleniyor. Bankalardan ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Promosyon tutarları emeklilerin maaşlarına göre belirleniyor. Buna göre Kasım ayında maaşı 3 bin 500 liraya kadar olanların 3 bin TL, 3 bin 500 lira ila 7 bin 500 lira arasında olanların 3 bin 500 TL, 7 bin 500 lira ile 10 bin TL arasında olanlara 4 bin TL ve 10 bin liranın üzerinde maaş alanların ise 5 bin TL promosyon ödemesi alması bekleniyor.

Maaşlarını taşımak için en avantajlı kampanyayı yapan bankayı bekleyen emekliler, 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş alma sözü verenlere ödenecek. Mevcut bankasına borcu bulunanların ise önce borçlarını kapatmaları daha sonra da maaş taşıma başvurularını gerçekleştirmeleri bekleniyor.

Bankaların maaş promosyonu ödemeleri için yeni protokolü ne zaman imzalayacakları ise henüz bilinmiyor. Yeni protokol ve özel bankaların yeni kampanyalarında Kasım ayı itibariyle güncelleme yapması bekleniyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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