Emekli promosyon yarışı kızıştı! Hemen kontrol edin: Bu şartla o banka para yağdıracak!

Emekli vatandaşlar maaşlarını taşımadan önce en fazla promosyonu hangi bankadan uygun şartlarla alabileceklerini araştırıyor. Bankalar promosyon düzenlemelerine devam ederken bir bankadan daha müjdeli bir haber geldi. Peki emekli promosyonları ne kadar oldu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI ARTIYOREmekli vatandaşlar internet üzerinden en çok promosyonu hangi bankadan alabileceklerini merakla araştırıyor. EYT yasasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın da emekli olması beklenirken bankalar promosyon tutarlarında değişiklik yapmaya devam ediyor. Emekli vatandaş için sevindirici bir haber de QNB Finansbank'tan geldi. QNB Finansbank emekli promosyon tutarlarında yapılan değişiklik ve şartları vatandaşla paylaştı. Yeni duyuruya göre 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlar 3 bin TL; 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlar 3 bin 500 TL; 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alanlar 4 bin 500 TL; 10 bin TL ve üstü emekli maaşı alanlar 5 bin TL emekli promosyon ödemesi alacak.
Aynı zamanda emekli vatandaşlara iki kez tüm banka ATM'lerinde geçerli olacak ayda iki kere ücretsiz para çekme hakkı sağlanacak. Bunun yanında internet bankacılığı ve mobil uygulama üzerinden EFT saatleri içinde yapılan havale işlemleri ücretsiz olacak, QNB Finansbank şubelerinde yapılacak işlemler için sıra önceliği verilecek, Emekli Bankacılığı müşterisi olan vatandaşlara özel 0850 222 11 00 numaralı olan çağrı merkezi numarasından faydalanma hakkı verilecek. Eğer emekli vatandaş CardFinans Emekli kredi kartına sahip olursa ilk sene senelik üyelik ücreti alınmazken bir sene geçtikten sonra karta bağlı olarak ve düzenli ödenen bir otomatik fatura talimatı verilirse kredi kartı için senelik aidat ücreti alınmamaya devam edilecek.