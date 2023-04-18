Emekli promosyonları bereketlendi! O bankalardan müjde: 20 Nisan'a kadar giden alacak

Milyonlarca kişi EYT kapsamında emekli olma fırsatı yakaladı ve ilk maaşlarını almaya başladı. Bu süreçte en düşük emekli aylıkları 5.500 TL'den 7.500 TL'ye yükseltildi. Bu düzenleme ile birlikte, promosyon anlaşması yapmış olan emekliler için fark ödemesi imkanı doğdu. Emeklilerin promosyon farkı alabilmesi için ise bankalarla iletişime geçmeleri gerekiyor.
Emeklilerin en düşük aylık ödemelerinin 5.500 liradan 7.500 liraya yükselmesi, banka promosyonu tutarlarını da arttırdı. Aylık ödemesi 7.500 liraya yükselen emekliler, 7.500-10.000 lira maaş aralığı için belirlenen promosyon tutarını alma imkanına sahip oldu. Bu düzenleme sayesinde, önceden 3.500-7.500 lira maaş aralığından promosyon alan emeklilerin de promosyon tutarı arttı. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığının Aralık 2022'ye göre yüzde 114 arttığını belirterek, bankaların da banka promosyonu tutarlarını artırması gerektiğini ifade etti. Bazı emekliler, promosyonu aldıkları zaman kampanyadan yararlanarak yüksek bir tutar almışlardı ancak şimdi bankalar kampanyaları sonlandırmış durumda. Bu nedenle maaşları artmasına rağmen promosyon tutarları yükselmiyor. Bu emekliler, bankaları değiştirerek yüksek tutarlardan yararlanabilirler. EYT'liler ise, taban aylık düzenlemesinden faydalanarak promosyonlarını 7.500-10.000 TL maaş aralığına göre belirlenen bir tutar üzerinden alabilirler. 7.500 TL'den az maaş alan EYT'liler, seçtikleri bankaya göre 3.500 ile 7.000 TL arasında promosyon alabilirler. Ancak 7.500 TL düzenlemesi sayesinde, EYT'liler 4.500-9.000 TL arasındaki promosyon tutarlarından yararlanabilirler.