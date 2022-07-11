GÜNDEM
11 Temmuz 2022 - 15:00

Emekli promosyonları ne kadar oldu? Emeklilere bayram sonrası için promosyon müjdesi geldi!

Emekli vatandaşların beklediği promosyon müjdesi İş Bankası'ndan geldi. Peki İş Bankası emekli promosyon şartları nelerdir? Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
11 Temmuz 2022 - 15:00
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Emekli promosyonları ne kadar oldu? Emeklilere bayram sonrası için promosyon müjdesi geldi!


İş Bankası maaşını bankaya taşıyan emekli vatandaşlara promosyon müjdesini açıkladı. Bayram sonrası yapılacak olan Emekli Promosyonu detayları nelerdir? Emekli promosyonu almak için şartlar nelerdir? Emekli promosyonuna başvuru nasıl yapılır? İş Bankası Emekli Promosyonu ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İş Bankası emekli promosyonu

İş Bankası emekli maaşını bankaya taşıyan emekli vatandaşlara tek seferlik promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Emekli promosyon detayları şu şekilde; 1.500 TL'den az emekli maaşı alanlar 3.500 TL, 1.500 ile 2.500 TL arası emekli maaşı alanlar 4.250 TL, 2.500 TL ve üstü emekli maaşı alanlar 5.000 TL emekli promosyonu alacak.



İş Bankası Emekli Promosyonu

İş Bankası emekli maaşı promosyon başvurusu

İş Bankası'na maaşını taşıyarak promosyon almak isteyen emekliler İş Cep ve İnternet Şubesi üzerinden maaş taşıma başvurularını yapabilirler. İş Bankası'na İş Cep üzerinden emekli maaşı taşımak isteyen vatandaşların İş Cep üzerinden Başvurular kısmına girerek Emekli Maaş İşlemlerini seçip Maaş Taşıma ve Talimat Verme başvurusunu yapmaları gerekiyor. Maaş taşıma işlemi gerçekleştirildikten sonra yine İş Cep Başvurular kısmından Emekli Maaş İşlemlerini seçerek Promosyon Başvurusu seçeneğinden başvuru işlemleri tamamlanabilir. İnternet Şubesi üzerinden maaş taşıma işlemini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar İnternet Şubesi'ne girerek Başvuru ve Ürünler kısmından Emekli Maaş İşlemleri seçeneğini seçerek Maaş Taşıma ve Talimat Verme seçeneğini seçmeleri gerekiyor. Yine maaş taşıma talimatı verildikten sonra Başvuru ve Ürünler kısmından Emekli Maaş İşlemlerini seçerek Promosyon başvurularını tamamlayabilirler. Aynı zamanda vatandaşlar banka şubesine gitmelerine gerek kalmadan e-Devlet üzerinden banka değişikliklerini yapabilirler. Eğer e-Devlet şifreniz yoksa İnternet Şubesi ve İş Cep şifrenizi kullanarak giriş yapabilirsiniz. Aynı zamanda telefon şubesi ve iş bankası şubelerinden de talimat ve başvurularınızı tamamlayabilirsiniz.

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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