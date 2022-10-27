Emekli promosyonlarına Kasım dopingi: Bu bankalarda 15.000 TL'ye kadar çıkacak!

Bankalar arasında emekli promosyon yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bankaların uygulayabileceği azami promosyon ücretleri açıklanmıştı. Bu açıklamanın ardından maaşını taşıyan emeklilere yeni teklifler sunulmasının önü açıldı. Kasım ayına sayılı günler kala, emekli olan ya da yeni emekli olacaklar için yeni miktarlar duyuruldu.
Emekli promosyonuna Kasım müjdesi: Hepsi değiştiMevcut emekliler ve yeni emekli olacaklar aylardır en yüksek promosyonu veren bankaları araştırıyor. Henüz tercih yapmayanların aklı türlü teklifler karşısında karışırken birçoğu da mevcut bankasını değiştirmek istemiyor. Bu yıl promosyon ödemesi almayanlar heyecanla son kampanyaları duymayı beklerken Kasım güncellemesi yüzleri güldürecek gibi görünüyor.
SGK’dan emekli promosyon tutarı güncellemesi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 19 banka ile imzaladığı protokol ile emekli aylıklarındaki asgari promosyon tutarlarını belirledi. Daha önce imzalanan protokolde en yüksek tutar 750 TL olarak belirlenmişti. Ancak yeni anlaşmaya göre bankalar 3 bin 500 liranın altında promosyon ödemesi yapamayacaklar.
Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında 2020 yılında imzalanan emeklilere promosyon ödemesi yapılmasına dair protokoller 1 Kasım 2022 tarihinde güncellenecek. Protokollerin yenilenip, yeniden imzaların atılmasıyla birlikte emekli promosyon ödemelerinde zirve rakamların görülmesi bekleniyor. SGK tarafından anlaşma sağlanan 19 banka, 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni protokolü imzalayacak. Böylelikle emekli promosyon ödemelerinde yeni kampanyalar ortaya atılması, promosyon tutarının 15 bin TL’ye kadar yükselmesi öngörülüyor.