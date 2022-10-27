EKONOMİ
27 Ekim 2022 - 03:14

Emekli promosyonlarına Kasım dopingi: Bu bankalarda 15.000 TL'ye kadar çıkacak!

Emekli promosyonlarına ilişkin kampanyalar devam ederken kasım ayı için heyecan başladı. 19 bankanın emekli promosyon tutarları güncellenecek. İşte ayrıntılar.

EKONOMİ
27 Ekim 2022 - 03:14
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Emekli promosyonlarına Kasım dopingi: Bu bankalarda 15.000 TL'ye kadar çıkacak!


Bankalar arasında emekli promosyon yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bankaların uygulayabileceği azami promosyon ücretleri açıklanmıştı. Bu açıklamanın ardından maaşını taşıyan emeklilere yeni teklifler sunulmasının önü açıldı. Kasım ayına sayılı günler kala, emekli olan ya da yeni emekli olacaklar için yeni miktarlar duyuruldu.

Emekli promosyonuna Kasım müjdesi: Hepsi değişti

Mevcut emekliler ve yeni emekli olacaklar aylardır en yüksek promosyonu veren bankaları araştırıyor. Henüz tercih yapmayanların aklı türlü teklifler karşısında karışırken birçoğu da mevcut bankasını değiştirmek istemiyor. Bu yıl promosyon ödemesi almayanlar heyecanla son kampanyaları duymayı beklerken Kasım güncellemesi yüzleri güldürecek gibi görünüyor.

SGK’dan emekli promosyon tutarı güncellemesi



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 19 banka ile imzaladığı protokol ile emekli aylıklarındaki asgari promosyon tutarlarını belirledi. Daha önce imzalanan protokolde en yüksek tutar 750 TL olarak belirlenmişti. Ancak yeni anlaşmaya göre bankalar 3 bin 500 liranın altında promosyon ödemesi yapamayacaklar.

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Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında 2020 yılında imzalanan emeklilere promosyon ödemesi yapılmasına dair protokoller 1 Kasım 2022 tarihinde güncellenecek. Protokollerin yenilenip, yeniden imzaların atılmasıyla birlikte emekli promosyon ödemelerinde zirve rakamların görülmesi bekleniyor.

SGK tarafından anlaşma sağlanan 19 banka, 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni protokolü imzalayacak. Böylelikle emekli promosyon ödemelerinde yeni kampanyalar ortaya atılması, promosyon tutarının 15 bin TL’ye kadar yükselmesi öngörülüyor.

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Hangi bankaların emekli promosyonu değişecek?

SGK, 19 banka ile yeni protokole imza atacak. Bu bankalar Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Denizbank, Türk Ekonomi Bankası, QNB Finansbank, ING Bank, Şekerbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Odeabank ve Fibabanka olarak açıklandı.

Son protokol ile maaşı 3 bin 500 TL’ye kadar olanlara 3 bin TL; 3 bin 500 TL ila 7 bin 500 TL arasında olanlara 3 bin 500 TL, 7 bin 500 TL ila 10 bin TL arasında 4 bin 500 TL ve 10 bin TL’den fazla olanlar için 5 bin TL ödeme yapılacağı duyurulmuştu.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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