Emekli promosyonlarında Akbank zirveye yükseldi! Mayıs ayı ödemeleri güncellendi: Başvuru yapan herkese 7.500 TL. Akbank, emekli promosyonları konusunda zirveye oturdu. Mayıs ayında geçerli olacak emekli promosyon rakamlarını güncellediğini duyurdu. Bu haber milyonlarca emeklinin yüzünü güldürdü. Şimdi emekliler Akbank'ın güncel emekli promosyon kampanyasından faydalanabilecekler. İşte detaylar...
EMEKLİ PROMOSYONLARINDA AKBANK İLK SIRADAAkbank, emekli promosyonlarında zirveye oturdu ve milyonlarca emekli vatandaşı sevindiren bir hamle yaptı. Banka, Mayıs ayında geçerli olacak emekli promosyon rakamlarını güncellediğini duyurdu. Geçtiğimiz yıl bankalar arasında ciddi bir rekabet yaşanmış ve en yüksek promosyon rakamını vermek için çaba sarf edilmişti. İşte diğer ayrıntılar...
Emekli maaşlarındaki zamların ardından emekli vatandaşlar, emekli promosyonlarına büyük bir ilgi gösteriyor. Bu noktada Akbank, emekli promosyonlarını güncellediğini duyurarak dikkatleri üzerine çekti. İşte Akbank'ın güncel emekli promosyon kampanyası: 0 – 3.499 TL maaş tutarına sahip olan emeklilere 4.200 TL promosyon, 3.500 TL – 7.499 TL maaş tutarına sahip olan emeklilere 4.850 TL promosyon, 7.500 TL – 9.999 TL maaş tutarına sahip olan emeklilere 6.250 TL promosyon, 10.000 TL ve üzeri maaş tutarına sahip olan emeklilere 7.000 TL promosyon. Bu promosyonlar, SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan almayı taahhüt eden emeklilere sunulmaktadır. Ayrıca kampanya dönemi içerisinde Axess veya Wings kartı sahibi olacak SGK emeklileri, 12 ay boyunca en az 1.000 TL harcama yapma sözü vererek toplamda 8.500 TL ödül fırsatından da yararlanabilecekler. Akbank, bu promosyonlara başvurmak için şubeye gitmeye gerek olmadığını ve Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla kolayca başvuruda bulunulabileceğini belirtiyor. Bu şekilde emekliler, Akbank'ın cazip promosyonlarından faydalanabilir ve maaşlarını rahatlıkla Akbank'a taşıyabilirler.