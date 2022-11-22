EKONOMİ
22 Kasım 2022 - 17:40

Emekli promosyonlarında Aralık depremi! Aralık'ta değişiyor en az 12 bin- 13 bin TL!

Emekli promosyon ödemeleri devam ederken Aralık ayının yaklaşmasıyla beklentiler de arttı. 1 Aralık itibarıyla promosyon ödemelerinin en az 12 bin TL ila 13 bin TL'ye yükselmesi bekleniyor.

EKONOMİ
22 Kasım 2022 - 17:40
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Emekli promosyonlarında Aralık depremi! Aralık'ta değişiyor en az 12 bin- 13 bin TL!


Türkiye’deki milyonlarca emekli geçtiğimiz aylarda promosyon ödemesi aldı. Bankaların promosyon kampanyaları devam ederken Kasım ayı itibarıyla SGK ile yeni bir anlaşma imzalandı. Buna göre promosyon tutarları sil baştan değişti. SGK’nın 19 banka ile yaptığı anlaşma ile en düşük emekli promosyon tutarı 3 bin TL, en yüksek tutar ise 5 bin TL olarak belirlendi. Ancak özel bankalar en yüksek miktarın daha da üzerinde miktarlarda promosyon ödemesi yapıyor.

Bankalarda Aralık depremi geliyor!

Bankaların promosyon ödemelerinde Aralık ayı merak konusu oldu. Kasım ayında promosyon tutarlarının güncellenmesiyle beraber henüz bankaya taahhüt vermemiş olan kişiler gözünü Aralık ayına dikti. Emeklilere ödenen promosyon tutarlarında belirleyici olan nokta maaş miktarları oluyor. Emekliler ne kadar yüksek maaş alıyorlarsa alacakları promosyon ödemesi de o kadar fazla oluyor.



Aralık ayında yıl sonu kampanyalarının düzenlenmesi bekleniyor. Aralık ayında özel ve kamu bankalarının promosyon tutarlarını yükseltmesi ve yeni yıl öncesinde müşteri potansiyelini elinde tutması planlanıyor. Ancak bankalardan henüz Aralık ayı emekli promosyon ödemelerine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte promosyon ödemelerinde de zam beklentisi yükseldi. Promosyon tutarlarının 1 Aralık itibarıyla 13 bin ila 15 bin TL arasında değişmesi öne sürülüyor.

Kasım ayında promosyon tutarları güncellendi

1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla SGK tarafından emeklilere ödenecek en düşük promosyon tutarı belli oldu. Emekli aylığı 3 bin 500 liraya kadar olanlara 3 bin TL, 3 bin 500 TL ila 7 bin 500 TL arasında olanlara 3 bin 500 TL, 7 bin 500 TL ila 10 bin TL arasında olanlara 4 bin 500 TL, 10 bin TL’nin üzerinde maaş alanlara ise 5 bin TL promosyon ödemesi yapılacak. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank SGK’nın belirlediği bu tutarlar üzerinden promosyon ödemelerini yapmaya başladı.

Aralık ayında emekli promosyonlarının ne kadar olacağına ilişkin henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Ancak bankaların promosyon tutarlarında yıl sonu kampanyası düzenleyerek 10 bin TL’nin üzerine çıkarması bekleniyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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