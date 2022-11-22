Emekli promosyonlarında Aralık depremi! Aralık'ta değişiyor en az 12 bin- 13 bin TL!

Türkiye’deki milyonlarca emekli geçtiğimiz aylarda promosyon ödemesi aldı. Bankaların promosyon kampanyaları devam ederken Kasım ayı itibarıyla SGK ile yeni bir anlaşma imzalandı. Buna göre promosyon tutarları sil baştan değişti. SGK’nın 19 banka ile yaptığı anlaşma ile en düşük emekli promosyon tutarı 3 bin TL, en yüksek tutar ise 5 bin TL olarak belirlendi. Ancak özel bankalar en yüksek miktarın daha da üzerinde miktarlarda promosyon ödemesi yapıyor.
Bankalarda Aralık depremi geliyor!Bankaların promosyon ödemelerinde Aralık ayı merak konusu oldu. Kasım ayında promosyon tutarlarının güncellenmesiyle beraber henüz bankaya taahhüt vermemiş olan kişiler gözünü Aralık ayına dikti. Emeklilere ödenen promosyon tutarlarında belirleyici olan nokta maaş miktarları oluyor. Emekliler ne kadar yüksek maaş alıyorlarsa alacakları promosyon ödemesi de o kadar fazla oluyor.
Aralık ayında yıl sonu kampanyalarının düzenlenmesi bekleniyor. Aralık ayında özel ve kamu bankalarının promosyon tutarlarını yükseltmesi ve yeni yıl öncesinde müşteri potansiyelini elinde tutması planlanıyor. Ancak bankalardan henüz Aralık ayı emekli promosyon ödemelerine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte promosyon ödemelerinde de zam beklentisi yükseldi. Promosyon tutarlarının 1 Aralık itibarıyla 13 bin ila 15 bin TL arasında değişmesi öne sürülüyor.