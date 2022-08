Emekli promosyonlarında görülmemiş kampanya: Bankalar ödemeleri 7,750 TL'ye yükseltti!

Emekli maaş promosyon tutarları 7 bin TL'yi geçti!







Hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor?

Milyonlarca emekli vatandaşın ek gelir olarak tanımladığı emekli maaş promosyonlarında bankaların ödeme miktarı konusunda girdiği yarış Temmuz ayında iyice hızlandı. Emekli maaşlarına gelen zammın ardından promosyon tutarlarını da yükselten bankalar, müşteri çekebilmek için tutarları görülmemiş derecede yükseltti.Temmuz ayı içerisinde, emekli maaş müşterisi kazanmak isteyen bazı bankalar, promosyon kampanyalarında değişikliğe gitti. Birçok büyük banka emekli promosyon tutarlarını 7 bin TL'nin üzerine çıkarırken müşterilerine sundukları ek kampanyalarla rakamı 7.750 TL'ye çıkarmayı başardı.Emekli maaşlarını yüksek promosyon veren bankalara taşıyan vatandaşlar 7 bin TL'nin üzerinden ödeme alabilmek için 3 yıl bankada kalma sözü verdikleri sözleşmelere imzalarını attı.İşte, bankaların emekli maaş müşterilerine verdikleri promosyon tutarları;31 Ağustos gününe kadar emekli maaşını Akbank'a taşıyan ve aylık net geliri 1.500 TL'ye kadar olanlar bankadan 4.650 TL, 1.500-2.500 lira arasında olanlar 5.800 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaş alanlar ise 7.000 TL promosyon ödemesi kazanıyor. Emekli müşteri, maaşını taşıdıktan sonra şayet en az 2 otomatik fatura talimatı verdiği takdirde 250 TL, kredi kartı alıp bin 250 TL ve üzerinde harcama yapması halinde de 250 TL chip-para kazanıyor.Denizbank, müşterinin maaşına göre 675, 850, 1.000 TL promosyon ödemesi yapıyor. Banka ayrıca 1 otomatik ödeme talimatı veren müşterisine ek ödülünde maaşa göre 1.425, 1.600, 1.750 TL ödeme gerçekleştiriyor.Emekli müşterisinin maaşına 4.850, 6.000, 7.250 TL nakit promosyon ödemesi yapma sözü veren Garanti Bankası, başlattığı 'Yakınını getir' kampanyası ile birlikte maaşını bankaya taşımaya davet edilen her bir emekli tanıdık için de 250 TL ek ödeme veriyor.Emekli maaşını ING Bank'a taşıyan vatandaşlara ek koşul olmadan maaşına göre 4.650, 5.800, 7.000 TL ödeme sözü veren banka, her gelen emekli tanıdık için de 250 TL ödeme garantisi veriyor.30 Eylül tarihine kadar promosyon kampanyası başlatan İş Bankası, maaşını bankaya taşıyanlara aldıkları maaşlarına göre 3.500, 4.250, 5.000 TL tutarında ödeme gerçekleştiriyor. Emekli tanıdığına referans olan müşterisine getirdiği her bir tanıdık için 250 lira puan veren İş Bankası, bu kampanyayı da en fazla 2 kişi için sınırlı tutuyor.Emekli maaşını QNB Finansbank'a taşıyan emekli vatandaşlar, bankada maaşlarına göre 4.650, 5.800, 7.000 TL ödeme alabiliyor.Türk Ekonomi Bankası, yeni gelen emekli müşterilerine 2 fatura ödeme talimatı vermeleri durumunda maaşlarına göre 3.800, 4.575, 5.500 TL promosyon ödemesi sağlıyor. Aynı zamanda 2 emekli tanıdığını getirenlere toplamda 500 TL ek ödeme fırsatı da sunuluyor.Emekli maaşını Türkiye Finans'a taşına emekli vatandaşlar, bankadan maaşlarına göre 2.250, 3.000, 5.000 TL ödeme alabiliyor. Ayrıca emekli tanıdığını bankaya referans gösteren bankadan her bir kişi için 250 TL ödeme alıyor. Ek ödeme ise 10 kişi için sınırlandırılıyor.Yapı Kredi Bankası, yeni gelen emekli müşterilerine maaşlarına göre 4.850, 6.000, 7.250 TL tutarında bir ödeme gerçekleştiriyor. Banka aynı zamanda emekli müşterisi 60 gün içerisinde yeni fatura ödeme talimatı vermesi durumunda 100 lira ek nakit ödül kazandırıyor. Yapı Kredi Bankası'nın kredi kartını ilk kez alan emekli müşterisi ise 3 ay içerisinde mevcut kartlarla harcama yapmamış olanlar, 31 Ağustos tarihine kadar yaptıkları 500 TL harcama sonrasında ek olarak 150 lira nakit promosyon daha kazanabiliyorlar. Banka ayrıca, emekli tanıdığını bankaya getiren müşterisine getirdikleri her müşteri için 250 TL ödeme yapıyor.