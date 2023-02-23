Emekli promosyonu almadıysanız bu haber size: O banka tek sözünüze 7500 TL'yi hemen verecek!

İnternet üzerinden en çok araştırılan konular arasında emekli promosyonları ile ilgili konu yer alıyor. Emekli promosyon tutarları EYT yasası ile emekli olması beklenen milyonlarca insan olması sebebiyle bir kez daha arttı. Peki emekli promosyonları ne kadar oldu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARIBankalar tarafından yapılan promosyon kampanyası hız kesmeden devam ediyor. Bankaların promosyon yarışı devam ederken promosyon tutarı 7 bin TL'yi buluyor.
Emekli vatandaşlar promosyon tutarlarını araştırırken yeni bir haber de İş Bankası'ndan geldi. İş Bankası 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşa 4 bin 500 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşa 5 bin 250 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaşa 6 bin 750 TL, 10 bin TL üstünde emekli maaşı alan vatandaşa 7 bin 500 TL promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon ödemesinden faydalanmak isteyen vatandaşların İş Bankası şubesinden ya da internet bankacılığı, mobil uygulama üzerinden maaş taşıma işlemlerini yapması gerekiyor.