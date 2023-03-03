Emekli promosyonu almak için bekleyenler dikkat! Aradığınız fırsat geldi: Bu bankalar en yükseğini verecek!

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Emekliler en yüksek promosyon veren bankanın araştırmalarını yaparken ekonomik kriz ortamında vatandaşlar zorlanmaya başladı. Bu zorlu dönemlerde emekli promosyonları vatandaşların bir nebzede olsa ceplerini rahatlatması bekleniyor. Hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? 2023 güncel promosyon rakamları haberimizde yer almaktadır.3.500 TL'ye kadar olan maaşlara 3 bin TL,3.500 - 7.500 TL arasındaki maaşlara 3 bin 500 TL, 7.500 - 10.000 TL aralığındaki emekli aylıklarına 4.500 TL, 10 bin TL ve üzeri emekli maaşlarına ödenen promosyon ödemesi 5 bin TL.7.499 TL'ye kadar olan maaşlara 3.500 TL, 7.500 - 9.999 TL aralığına 4 bin 500 TL, 10 bin TL ve üzeri emekli aylıklarına 5 bin TL.3.499 TL'ye kadar olan emekli maaşlarına 4.200 TL, 3.500 - 7.499 TL aralığındaki maaşlara 4900 TL, 7.500 - 9.999 TL arasında olan emekli aylıklarına 6.300 TL, 10 bin TL ve üzeri emekli maaşına sahip olanlara ödenen promosyon ödemesi 7 bin TL olarak belirlendi.7.499 TL'ye kadar olan maaşlara 3.500 TL, 7.500-10.000 TL arasındaki maaşlara 4.500 TL, 10 bin TL ve üzeri emekli aylıklarına 5 bin TL ödeme imkanı sunuldu.3.499 TL'ye kadar olan maaşlara 3.600 TL, 3.500 - 7.499 TL aralığına 4.200 TL, 7.500 - 9.999 TL arasındaki emekli maaşlarına 5.400 TL, 10 bin TL ve üzeri maaşlarına ödenen tutar 6 bin TL.