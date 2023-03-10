Finans
10 Mart 2023 - 08:00

Emekli promosyonu almak için teklif bekleyenler! Halkbank yeni kampanyayı duyurdu: Çift haneye çıkıyor!

Emekliler için bu yıl çok bereketli başladı ve öyle de devam edeceğe benziyor. Bankalar emekliler için her aya yeni bir promosyon kampanyası düzenliyorlar. Bu kampanyalara bir yenisi de Halk bankasından geldi. İşte haberin detayları…

Finans
10 Mart 2023 - 08:00
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Emekli promosyonu almak için teklif bekleyenler! Halkbank yeni kampanyayı duyurdu: Çift haneye çıkıyor!
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Banklar müşteri kapasitelerini artırmak için sürekli olarak kampanya yapmaya devam ediyorlar. En fazla müşteri kitlesine sahip olan Halk bankası emekliler için yeni bir promosyon kampanyası yaptığını duyurdu. Detaylar haberimizde…

emekli

HALKBANKASI EMEKLİ PROMOSYONUNU GÜNCELLEDİ! 10 BİN TL TUTARINDA VE...



Milyonlarca emekli vatandaşın dört gözle beklediği promosyon haberlerine yenisi eklendi. Bu sevindiren haber Halk bankasından geldi. Halk bankasından yapılan açıklama da emekli maaşı ile promosyon üzerinden oranlarını duyurdu.

Merkez bankası faiz indirimleri, Türkiye'deki deprem felaketi ve Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle tüm piyasalardaki denge bir türlü yerine oturmuyorken bu yaşanan krizlerin ortasında vatandaşın en büyük maddi yardımcısı promosyon tutarları oluyor.

Halkbank bu kritik zamanda önemli bir adım atarak promosyon tutarlarını artırdığını açıkladı. Peki Halkbank emekli promosyonu ne kadar verecek, en fazla promosyon tutarı ne kadar olacak? İşte cevabı…

KİMLERE NE KADAR PROMOSYON VERİLİYOR?

Geçen yılın sonundan itibaren geçerli olan emeklilik desteği miktarı, 2023 yılında emekli maaşı seviyesine göre belirlenecek. 3.500 TL altı alanlar 3000 TL promosyon, 3.500 - 7.499 TL maaş alanlar için 3 bin 500 TL tutarında, 7.500 - 9.999 TL maaş alanlar için 4 bin 500 TL ve 10 Bin TL üzeri maaş alan emekliler için ise 5 bin 500 TL tutarında emekli promosyonu sağlıyor.

NASIL BAŞVURU YAPABİLİRİM? BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

3 yıl boyunca emekli maaşlarını Halk bankasından almaya taahhüt eden tüm emekli vatandaşlar için promosyon sağlanacağı belirtilerek, promosyondan faydalanmak isteyenler için yapılması gerekenler duyuruldu.

Bu kapsamda başvuruda bulunmak isteyenler Halkbank şubelerine giderek emekli promosyon başvurusu yapabilir veya Halkbank mobil ve internet şubelerinden emekli promosyon başvurusu yapabilirler.

EDİTÖR
Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
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