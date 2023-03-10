Emekli promosyonu almak için teklif bekleyenler! Halkbank yeni kampanyayı duyurdu: Çift haneye çıkıyor!

Banklar müşteri kapasitelerini artırmak için sürekli olarak kampanya yapmaya devam ediyorlar. En fazla müşteri kitlesine sahip olan Halk bankası emekliler için yeni bir promosyon kampanyası yaptığını duyurdu. Detaylar haberimizde…
HALKBANKASI EMEKLİ PROMOSYONUNU GÜNCELLEDİ! 10 BİN TL TUTARINDA VE...
Milyonlarca emekli vatandaşın dört gözle beklediği promosyon haberlerine yenisi eklendi. Bu sevindiren haber Halk bankasından geldi. Halk bankasından yapılan açıklama da emekli maaşı ile promosyon üzerinden oranlarını duyurdu. Merkez bankası faiz indirimleri, Türkiye'deki deprem felaketi ve Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle tüm piyasalardaki denge bir türlü yerine oturmuyorken bu yaşanan krizlerin ortasında vatandaşın en büyük maddi yardımcısı promosyon tutarları oluyor. Halkbank bu kritik zamanda önemli bir adım atarak promosyon tutarlarını artırdığını açıkladı. Peki Halkbank emekli promosyonu ne kadar verecek, en fazla promosyon tutarı ne kadar olacak? İşte cevabı…