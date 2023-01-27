Emekli promosyonu almayan kalmasın! Bu bankalar muslukları açtı: Promosyon vermeden bırakmıyor! İşte baş döndüren o rakamlar

2023 EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR? HANGİ BANKA NE KADAR VERECEK?
Emekli promosyonu almak isteyenler emekli maaşı aldıkları bankaya müracaat ederek ne kadar alacaklarını öğrenebiliyor. Sizin için banka banka araştırma yaptık. Promosyon ödemeleri 3 yıl süre ile anlaşılıyor. 3 yıl banka ile anlaşma sağlayanlara ise ciddi paralar veriliyor. Hemen hemen tüm emekliler hangi bankaların daha fazla promosyon vereceklerini araştırmaya başladı. İşte detaylar burada….
BANKALARDA SON DURUM
QNB Finansbank emekliler için bir kampanya düzenledi ve 2023 yılı için öner kazan kampanyası başlattığını belirtti. Öner kazanla müşteriler 3 defa katılım sağlayabilecek. Maaşını QNB Finansbank'a taşıyan ve yanında 3 arkadaşını getirene 10 bin TL emekli promosyonu verileceği belirtildi. e-Devlet maaş taşıma promosyonu da en çok sorulan sorulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. E devlet hesabına giriş yapılarak SGK
sayfasından emeli seçeneği işaretlenmeli. Açılan sayfa da is bilgiler doldurularak banka değişikliği talep edilmektedir. Ziraat Bankası Emekli promosyonunu merak edenler de az değil. EYT
ve emekli maaşına yapılan zamdan sonra bankalar emekli maaş promosyonlarını güncellemeye başladı. Ziraat Bankası ‘nda 2023 yılı için promosyon beklentisi 5 bin 500 lira ile 10 bin lira arasında olması bekleniyor. Emekli maaşını Halk Bankasından alanlar da güncellenen fiyatlar henüz paylaşılmadı mart ayında tüm promosyonların yenilenmesi bekleniyor. Ancak tüm bankalar yaklaşık olarak 10 lira promosyon vermek niyetinde. 2023 Yılı İçin Deniz Bank ve Yapıkredi Bankası emekli promosyon miktarlarında bir güncelleme henüz yapmadı. Ancak beklenti yine 10 bin lira olarak belirtiliyor.