Emekli promosyonu almayanlar bu fırsat size! Akbank öyle bir promosyon veriyor ki: Miktarı duyan şubeye koşacak!

O banka Nisan ayı emekli promosyon ücretlerinde değişiklik yaptı. Emeklilerin yüzünü güldürecek haber o bankadan geldi. Nisan ayı emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu? Merak edilen detaylar haberimizde.
O BANKADAN EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ!Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek haber Akbank'tan geldi. Emekli promosyon ödemelerin rakamlar güncellendi. Bankalar kendi aralarında yarış içerisinde mücadele etmektedirler. Yeni müşteri kazanmaya yönelik kampanyalar ve çeşitli ödeme artışları yaşanmaktadır.
Yeni emekli vatandaşlar bankalar arasında araştırma yapmaktadırlar. Bankalar ise yeni müşterileri cazip eden teklifler sunma çabası içerisindeler.Akbank SGK Emekli maaşı alan müşterilerine 7.000 TL'ye kadar promosyona ek 1.500 TL chippara verilmektedir. Toplam 8.500 TL ödül sunulacaktır. 0 – 3.499 TL arasında maaşlara 4.200 TL, 3.500 TL – 7.499TL maaş tutarına ise 4.850 TL, 7.500 TL – 9.999 maşa tutarına 6.250 TL, 10.000 TL ve üzerinde maaş tutarlarına 7.000 TL ödenecektir. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaşlarını 1 Mart- 30 Nisan 2023 aralığında Akbank'a taşıyan vatandaşlara 3 yıl müşteri taahhütü verme karşılığında 7.000 TL'ye varan promosyon ödemesi ödenecektir. İlk kez Axess, Wings sahibi olan SGK emeklilerine 12 ay süresince tek sefer veya toplamda her ay en az 1000 TL harcama şartı ile 1500 TL chip-para ile toplamda 8500 TL ödül sağlanacaktır. Akbank şubelerine gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil, Akbank internet adresi, Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile maaşlarınızı Akbank'a taşıyabilirsiniz. Promosyon başvurusunda da bulunabilirsiniz. Emekli Sandığı emeklisi olacaksanız çalıştığınız kuruma veyahut Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına emeklilik başvuru dilekçesinde maaş, ikramiye ödemelerinde Akbank'ı tercih ettiğinizi belirtmeniz yeterli olacaktır. SSK, Bağ-Kur’dan emekli oluyorsanız, e-Devlet üzerinden veyahut SGK İl/İlçe Müdürlükleri’ne emeklilik başvurusunda bulunmalısınız. Emeklilik başvurusunda iken dolduracağınız Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi’nde maaşınızın yatacağı bankayı Akbank olarak tercih etmeniz yeterli olacaktır. Diğer bütün detaylara Akbank resmi internet adresinden ulaşabilirsiniz.