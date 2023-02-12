Emekli promosyonu almayanlar dikkat! PTT'den flaş açıklama: Başvurana bu tutar ödenecek







PTT EMEKLİ PROMOSYONU

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU







FİBABANKA EMEKLİ PROMOSYONU

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

ING EMEKLİ PROMOSYONU

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

KUVEYT TÜRK EMEKLİ PROMOSYONU

ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

ZİRAAT BANKASI

EYT yönetmeliği ile birlikte 2,2 milyon kişi emekli maaşı almaya hak kazanırken aynı zamanda bankalardan maaş promosyonu da alacaklar. İşte, PTT ve bankalar tarafından 2023 yılında verilecek olan maaş promosyon rakamları..PTT'den emekli maaşı almayı taahhüt edenlere 3 bin 600 TL hediye edilecek.EYT emeklileri maaşlarına göre 4.500, 5.250, 6.750 ve 7.500 lira ödüyor.Maaşa tutarına göre 3.000, 3.500, 4.500 ile 5.000 lira promosyon ödenecek.Maaşa göre 3.600, 4.200, 5.400, 6.000 lira promosyon ödeneği yapılacak. Yeni karta ek 500 TL işlem hacmi ve 2 otomatik yükleme talimatına 1.500 TL bonus verilecek.Maaşa tutarına göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira promosyon ödemesi yapılacak.Maaş miktarına göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira promosyon ödenecek. Yeni kart ile 500 TL ve üzeri alışveriş yapana 1.000 TL bonus verilecek.Maaş tutarına göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira promosyon ödeneği veriliyor.Maaşa miktarına göre 3.600, 4.200, 5.400, 6.000 lira promosyon ödeneği sağlanacak.Maaş tutarına göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira promosyon ödemsi yapılıyor.Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira promosyon veriliyor.Maaş tutarına göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira promosyon ödemesi yapılacak.