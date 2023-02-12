Finans
12 Şubat 2023 - 17:00

Emekli promosyonu almayanlar dikkat! PTT'den flaş açıklama: Başvurana bu tutar ödenecek

Bankalar tarafından yeni emekli maaş promosyonları listesi açıklandı. EYT düzenlemelerinin getirilmesiyle milyonlarca insan emekli maaşlarına ek olarak sübvansiyon alacaklar. Bu kapsamda PTT emekli promosyonu ile ilgili araştırmalar da hız kazanıyor. İşte detaylar..

Finans
12 Şubat 2023 - 17:00
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Emekli promosyonu almayanlar dikkat! PTT'den flaş açıklama: Başvurana bu tutar ödenecek
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EYT yönetmeliği ile birlikte 2,2 milyon kişi emekli maaşı almaya hak kazanırken aynı zamanda bankalardan maaş promosyonu da alacaklar. İşte, PTT ve bankalar tarafından 2023 yılında verilecek olan maaş promosyon rakamları..

PTT EMEKLİ PROMOSYONU

PTT'den emekli maaşı almayı taahhüt edenlere 3 bin 600 TL hediye edilecek.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU



EYT emeklileri maaşlarına göre 4.500, 5.250, 6.750 ve 7.500 lira ödüyor.

FİBABANKA EMEKLİ PROMOSYONU

Maaşa tutarına göre 3.000, 3.500, 4.500 ile 5.000 lira promosyon ödenecek.

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU

Maaşa göre 3.600, 4.200, 5.400, 6.000 lira promosyon ödeneği yapılacak. Yeni karta ek 500 TL işlem hacmi ve 2 otomatik yükleme talimatına 1.500 TL bonus verilecek.

PTT ve bankalar tarafından 2023 yılında verilecek olan maaş promosyon

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Maaşa tutarına göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira promosyon ödemesi yapılacak.

ING EMEKLİ PROMOSYONU

Maaş miktarına göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira promosyon ödenecek. Yeni kart ile 500 TL ve üzeri alışveriş yapana 1.000 TL bonus verilecek.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Maaş tutarına göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira promosyon ödeneği veriliyor.

KUVEYT TÜRK EMEKLİ PROMOSYONU

Maaşa miktarına göre 3.600, 4.200, 5.400, 6.000 lira promosyon ödeneği sağlanacak.

ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Maaş tutarına göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira promosyon ödemsi yapılıyor.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira promosyon veriliyor.

ZİRAAT BANKASI

Maaş tutarına göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira promosyon ödemesi yapılacak.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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