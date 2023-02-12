Emekli promosyonu almayanlar dikkat! PTT'den flaş açıklama: Başvurana bu tutar ödenecek

EYT yönetmeliği ile birlikte 2,2 milyon kişi emekli maaşı almaya hak kazanırken aynı zamanda bankalardan maaş promosyonu da alacaklar. İşte, PTT ve bankalar tarafından 2023 yılında verilecek olan maaş promosyon rakamları..
PTT EMEKLİ PROMOSYONU
PTT'den emekli maaşı almayı taahhüt edenlere 3 bin 600 TL hediye edilecek.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU
EYT emeklileri maaşlarına göre 4.500, 5.250, 6.750 ve 7.500 lira ödüyor.
FİBABANKA EMEKLİ PROMOSYONU
Maaşa tutarına göre 3.000, 3.500, 4.500 ile 5.000 lira promosyon ödenecek.
GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU
Maaşa göre 3.600, 4.200, 5.400, 6.000 lira promosyon ödeneği yapılacak. Yeni karta ek 500 TL işlem hacmi ve 2 otomatik yükleme talimatına 1.500 TL bonus verilecek.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Maaşa tutarına göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira promosyon ödemesi yapılacak.
ING EMEKLİ PROMOSYONU
Maaş miktarına göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira promosyon ödenecek. Yeni kart ile 500 TL ve üzeri alışveriş yapana 1.000 TL bonus verilecek.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
Maaş tutarına göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira promosyon ödeneği veriliyor.
KUVEYT TÜRK EMEKLİ PROMOSYONU
Maaşa miktarına göre 3.600, 4.200, 5.400, 6.000 lira promosyon ödeneği sağlanacak.
ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Maaş tutarına göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira promosyon ödemsi yapılıyor.
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira promosyon veriliyor.
ZİRAAT BANKASI
Maaş tutarına göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira promosyon ödemesi yapılacak.