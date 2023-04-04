Emekli promosyonu almayanlara yeni fırsat! Garanti BBVA'nın verdiği rakamı duyan kapısında yatacak: Nisan ayı paralı geçecek!







GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYON RAKAMLARI







Geçtiğimiz sene en çok merak edilen konulardan olan promosyon kampanyaları ciddi yükselişlerin meydana gelmesine neden olurken bankalar en çok müşteriye kampanya sunmaya devam ediyor. 2022 Eylül ayında emekli promosyon rakamlarında düşüşler meydana gelirken yeni yılla beraber güncel rakamlar merak konusu oldu. Gözler emekli promosyon rakamlarına çevrilirken güncel tutarlar belli oldu.3.499 TL'ye kadar olan emekli maaşlarına 4.500 TL,3.500 - 7.499 TL aralığında olanlara 5.250 TL, 7.500 - 9.999 TL arasında olan emeklilere 6.750 TL,10 bin TL ve üzeri emekli maaşı alanlara ise ödenecek tutar ise 7.500 TL olarak belirlendi. 1-30 Nisan 2023 tarihine kadar yapılan maaş taşımalarda 3 yıl süreyle Garanti Bankası'nda kalmayı taahhüt ederek emekli müşteriler faydalanabilir. Emekli promosyon ödemelerine Emekli Bankacılığı Promosyon Taahhütnamesi’ni imzalamasıyla beraber Garanti BBVA'ya ilk maaşınızı yatmasıyla ilk 3 gün içerisinde ödemeler hesaplarda yer alır. Promosyon ödemelerine tabi olan taahhüt süresi içerisinde herhangi bir değişiklik yapılamaz.