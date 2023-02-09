Emekli promosyonu dudak uçuklattı: O banka 11.000 TL'ye yükseltti. EYT yasasının gelmesi ile birlikte emekli promosyon ödemeleri merak ediliyor. En son güncel zamlı maaşların açıklanması nedeniyle bankaların promosyon ödememeleri konusunda bir artırım yapıp yapmayacağı da merak ediliyor. İşte detaylar...
2023 YILI PROMOSYON ÖDEME MİKTARLARISSK, Bağ-Kur, EYT'liler için ek maaş verilecek. Bankalar promosyon ödemelerini açıkladı. EYT yasası ile birlikte milyonlarca emeklinin gözü bankaların promosyon ödemelerinde.
EYT yasası ile birlikte emekli promosyon ödemelerinin 7500 TL ve 23 bin TL arasında olacağı öngörülüyor. Yapılan açıklamalara göre bankaların 23 bin TL'sına kadar promosyon ödemesi yapacağı öngörülüyor. Yeni maaşların ve yapılan zamların ardından 2023 yılında promosyon ödemesinin 23 bin TL'sına kadar çıkacağı öngörülüyor. Bankaların promosyon kampanyaları ile birlikte yeni haberlerini duyuruyorken müşterilerini kaybetmeyen bankalar rakamları daima güncelliyor. Özellikle son yıllarda rekabetin iyice kızışması ve bu yarışa kamu bankalarının da dahil olmasıyla birlikte güncellenen rakamların oranı da bir hayli artmakta. QNB Finansbank 2023 yılı için duyurduğu kampanyaya göre emeklilere en düşük 3 bin TL, en yüksek ise 11 bin TL oranında promosyon ödemesi yapacağı belirtildi. Açıklanan son zamlara göre ve EYT yasası kapsamında bu ödemeler artış gösterecek. Promosyon alacakları maaşları 3 yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüt edilen müşterilere veriliyor. Promosyon ödemeleri de her geçen gün bir yükseliş gösteriyor. İlerleyen günlerde miktarların ne kadar olacağını açıklayacağız.