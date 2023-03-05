Emekli promosyonuna EYT ayarı! Rakamlar öyle bir yükseldi ki: Herkes zamlı rakamı alabilecek!

Son zamanlarda, bankalar sık sık emekli promosyonlarıyla ilgili değişikliklere gitmektedir. Bu promosyon tutarları, son SGK ve bankalar arasındaki protokol yenilenmesinin ardından artmıştır. Şimdi ise Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olacak 2,2 milyon kişi banka seçecek ve bu da bankaları harekete geçirdi. Akbank, diğer bankalardan sonra promosyon tutarlarında artış yaptığını duyurdu.
EYT, EMEKLİ PROMOSYONLARINI ARTIRDI, O BANKADA PROMOSYON 8 BİN 500 TL’YE ÇIKTI!EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte bankalar arasındaki promosyon yarışı daha da kızıştı. Akbank da promosyon tutarlarında artışa giderek, nakit promosyon tutarını yükseltti ve kampanya kapsamına ek promosyon tutarını da dahil etti. Akbank'ın Mart ayı boyunca geçerli olacak emekli promosyon kampanyasının detayları da açıklandı.
AKBANK, NAKİT PROMOSYONUNDA ARTIŞA GİTTİ
Akbank, nakit promosyon tutarlarında artışa giderek üst limiti 7 bin TL'ye çıkardı. Bu kapsamda, 31 Mart 2023 tarihine kadar bankalarına maaşını taşıyan emekli aylığı sahiplerine maaşlarına göre promosyon ödeyecek. Maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emekli aylığı sahipleri Akbank'tan 4 bin 200 TL promosyon alabilecekler. Maaşı 3.500 TL ile 7.500 TL arasında olanlar 4 bin 850 TL, maaşı 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlar 6 bin 250 TL ve maaşı 10.000 TL ve üzerinde olanlar 7 bin TL nakit promosyon alabilecekler. Ek olarak, Akbank bu ay itibariyle ek promosyon da ödeyecektir.
AKBANK, EK PROMOSYON AVANTAJI GETİRDİ
Akbank, emeklilere üç yıl boyunca maaş ödemesi yaparak karşılığında promosyon ödemesi yapacak. Maaş taşıma işlemi sırasında ek promosyon taahhütnamesine imza atan müşterilere ek ödemeler yapacak. Maaş taşıma işlemi sonrasında ilk kez Axess veya Wings kredi kartına başvuru yapan emeklilere, maaş baremi ne olursa olsun bin 500 TL değerinde Chip-Para hediye edilecek. Ancak, Akbank bu hediye için emekli müşterilerden 12 ay boyunca her ay 1.000 TL ödeme taahhüdü isteyecek.