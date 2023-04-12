Emekli promosyonuna maaş zammı ayarı! Banka banka promosyonlar güncellendi: Maaşı 7500 TL üstü olanlar bu kadar alabilecek! EYT yasasının yürürlükten çıkması ile birlikte şimdi bankaların promosyon ödemeleri merak ediliyor. 2023 yılında verilecek promosyon ödeme miktarlarında bankalardan kampanya üstüne kampanya haberleri gelmeye başladı. 2023 yılında bankaların promosyon ödeme miktarları EYT yasası ile birlikte iyice rekabet edilmiş durumda. Bankaların birbirleriyle rekabet yarışı içine girdiği promosyon ödemelerinde birbirinden farklı rakamlar bulunuyor. Bankaların 9 bin 500 TL, 10 bin TL, 15 bin TL arasında verdiği promosyon ödemeleri bankalardan bankalara değişiyor. İş Bankası, TEB, Akbank, Denizbank, Denizbank, Yapı kredi ve Ziraat Bankası'nın emekli promosyonlarının ne kadar olduğu haberimizde. İşte detaylar...
EN YÜKSEK PROMOSYON ÖDEMESİ YAPAN BANKALAR
EYT yasasının geçtiğimiz günlerden meclisten geçerek, Cumhurbaşkanının onayı ile yasalaşmasının ardından herkesi bir promosyon ödeme telaşı sardı. 2,5 milyon emeklinin banka tercihleri bu açıdan önem arz ediyor. Banka tercihleri konusunda tereddütte kalan emekliler için bankaların verdikleri promosyon ödemelerini, en çok promosyon ödemesi veren bankaları araştırdık. Hepsini haberimizde paylaşacağız. İşte 2023 yılının güncel emeklilik promosyon ödeme miktarları ve diğer ayrıntılar...
Milyonlarca emekli EYT için başvurularını yaptı. Yine de banka tercihi konusunda arada bir çok emekli varan. Mevcut bankasını değiştirmek isteyenler de cabası. Bu nedenle de bankaların promosyon ödemelerini merak ediyorlar. Kamu ve özel bankalarının iyiden iyiye bir rekabet içine girdikleri bu ödemeler daimi olarak güncelleniyor. Kamu bankalarının da yarışa dahil olmasıyla rekabet iyice kızıştı. Peki şimdi ne olacak? Banka tercihi yaparken nelere bakacağız? İşte o ödemeler... Ziraat Bankası, emekli maaş ödemeleri için; 3 bin 500 TL altında emekli maaşlılara 3 bin TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli aylığı alanlar için 3 bin 500 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşları için ise 4 bin 500 TL, 10 bin TL yukarısındaki emekli maaşlarına 5 bin TL olmak üzere, 3 senelik peşin promosyon ödemesi verilmektedir.
Halkbank'ın emekli maaşları için verdiği en yüksek miktar ise, emekli maaşının 4 bin 500 TL ve 10 bin TL üzerindeki maaşlar için 5 bin TL promosyon ödemesi verilmektedir. QNB Finansbank Bankasının ise 8 bin TL kadar nakit promosyonu ile CardFinans Emekli kredi kartlarından senelik olarak bin 200 TL indirim olarak toplamında 9 bin 200 TL kadar emekli ödüllü kampanyasını da yaptı. Emekli maaşı 10 bin TL ve üzerinde olan müşterileri için banka 8 bin TL promosyon ödemesi yapıyor. Akbank Bankası'nın en yüksek emekli promosyon miktarı ise emekli maaşının 10 bin ve üzerinde olması halinde 7 bin TL promosyon ödeme miktarı verilmektedir.