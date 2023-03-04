Emekli promosyonuna Mart ayı ayarı! O bankalar promosyona zam yaptı!

Türkiye'deki dört banka, Akbank, ING, Yapı kredi ve İş Bankası, 1 Mart 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere emekliler için yeni promosyon ücretleri açıkladı. Mart ayı boyunca devam edecek promosyon kampanyasını diğer bankaların da takip etmesi bekleniyor.
Akbank ve Garanti'den emeklilere 7000 TL'ye varan promosyonAkbank'ın Mart ayı promosyon kampanyası, emekli maaş hesabını bankaya taşıyan ve 3 yıl kalma taahhüdünde bulunan emeklilere, maaşlarına göre en fazla 7.000 TL'ye kadar promosyon fırsatı sunuyor. Garanti Bankası, 6.000 TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi, 1.500 TL bonus fırsatı ve emekli maaşı tutarına göre ek nakit promosyon ödemeleri sunuyor.
ING Bank'tan emeklilere 7500 TL'ye varan promosyon, artı bonus
ING Bank, emeklilere maaş hesaplarını bankaya taşımaları ve 3 yıl kalma taahhüdünde bulunmaları halinde 7.500 TL'ye varan promosyon ve ING Bank'ın kredi kartlarını kullanmaları halinde 1.000 TL bonus sunuyor. Promosyon kampanyası 1 Mart - 31 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli. Türkiye'deki emekliler Mart sonuna kadar ING Bank'ta promosyon ücreti için başvurabilir
Maaş hesaplarını ING Bank'a taşımak isteyen emekliler, promosyon kampanyasına Mart 2023 sonuna kadar herhangi bir ING Bank şubesinden başvurabilir.