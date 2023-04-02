Emekli promosyonuna Nisan zammı! Akbank bomba rakamı açıkladı: Maaşını taşıyan emekli bu kadar para alacak!

Emekli vatandaşlar maaşlarını taşımak için en yüksek promosyon ödemesini veren bankayı araştırmaya devam ediyor. Peki hangi banka emeklilere 7 bin 500 TL promosyon ödemesi yapıyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
O BANKADAN GÜNCEL PROMOSYON TUTARLARIEYT yasasının yürürlüğe girmesi ve binlerce vatandaşın emeklilik başvurusu yapması sonrasında bankaların promosyon yarışı da hız kazandı. Nisan ayında ilk maaşlarını alacak yeni emekliler bankaların promosyonlarını araştırırken ilk hamle Akbank'tan geldi. Akbank promosyon tutarlarını 7 bin 500 TL olarak güncelledi. Akbank tarafından düzenlenen yeni kampanyaya göre 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlar 4 bin 200 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlar 4 bin 850 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alanlar 6 bin 250 TL, 10 bin TL ve üstü emekli maaşı alanlar 7 bin TL promosyon ödemesi alacak.
Promosyon ödemelerinin yanında emeklilere 1.500 TL ek chip-para ödülü de verilecek. Akbank emekli promosyon kampanyası 1 Mart ve 30 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak. Promosyon kampanyasından maaşını bankaya taşıyan ve üç sene bankada kalma taahhüdü veren müşteriler faydalanabilecek. Aynı zamanda ilk kez Axess ya da Wings sahibi olan emekli vatandaşlar 12 ay boyunca tek seferde ya da toplamda her ay en az 1000 TL harcama sözleri karşılığında 1.500 TL chip-para ödülü alacak. Maaş taşıma işlemleri Akbank mobil uygulaması üzerinden, internet bankacılığından ve telefon bankacılığından da yapılabilecek. Akbank Emekli Sandığı emeklisi olan müşteriler emeklilik dilekçesi verirken maaş bankası tercihlerini Akbank olarak belirtebileceklerini de söyledi. SSK ya da Bağ Kur emeklisi olan vatandaşlar da e-Devlet sistemi üzerinden ya da SGK müdürlüklerinden maaş taşıma işlemlerini yapabilecekler.