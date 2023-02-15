Emekli promosyonuna Yapı Kredi noktayı koydu! Bu rakam ilk kez telaffuz edildi: 5500 TL maaş alanlar yaşadı!

Emekli promosyonlarında bankalar arası rekabet kıyasıya sürüyor. Bankalar adeta yeni müşterileri bünyesinde toplamak için yarışa girdi. Ancak Yapı Kredi, emekli promosyon ödemesinde kesenin ağzını açarak rakiplerinin arasından sıyrıldı. Yapı Kredi, emekli promosyon ödemesini güncelleyerek duyurdu. SGK 4/A, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin yararlandığı emekli promosyon ödemesi ile ilgili tüm detaylar... 2023 yılının gelmesiyle birlikte Ocak ayında bankalar, promosyon ücretlerini yükselterek bir rekabet içerisine girmişti. Ardı arkası kesilmeyen promosyon ücretlerinin duyuruları, Şubat ayında da hızla devam etti. Yapı kredi ise rakiplerinin arasından sıyrılarak yeni bir güncelleme kararı aldı. Yapı Kredi, emekli promosyon ödemelerini güncelleyerek işte o tutarı açıkladı!
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURU ŞARTI
Emekli promosyon ödemeleriyle ilgili şartı Yapı Kredi Bankası açıkladı. SGK 4/A, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin dışında dul ve yetim maaşı alanlar da Yapı Kredi bankasından promosyon alma hakkına sahip olabilecek. Ayrıca düzenlenen EYT yasası ile birlikte onlar da promosyon başvurusunda bulunabilecek. Emekli promosyon ödemesinden yararlanabilmek için ise tek şartın, emekli maaşını Yapı Kredi Bankasına taşımak ve 3 yıl boyunca kalma taahhüdü verilmesi olarak belirlendi.
İŞTE YAPI KREDİNİN 2023 YILI GÜNCEL PROMOSYON TUTARLARI
Yapı Kredi Bankası, emekli promosyon ücretlerinin, emeklilerin aldığı aylık tutarına göre hesaplıyor. Buna göre 5 bin 500 TL veya üstü emekli maaşı alan emekliler yalnızca promosyon almak için başvuru yapabilmektedir. İşte güncel emekli promosyon tutarları: 3 bin 500 TL’ye kadar emekli aylığı alana 4 bin 200 TL 3 bin 500 TL – 7.500 TL arası emekli aylığı alana 5 bin TL 7 bin 500 TL – 10.000 TL arası emekli aylığı alana 6 bin 300 TL 10 bin TL ve üzeri emekli aylığı alana 7 bin TL Emekli promosyon ödemesi için 28 Şubat tarihine kadar Yapı Kredi Bankası'na başvuru yapabilirsiniz. Dilerseniz Yapı Kredi Bankası şubelerine gitmeden, mobil veya internet bankacılığı aracılığıyla da başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.