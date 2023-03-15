Emekli promosyonunda baş döndüren teklif! Bunu kaçıranlar çok üzülecek: Tek seferde 16.250 TL o bankadan çıkacak!

Bankalar arasında promosyonlar dolayısıyla bir rekabet ortamı doğdu. Müşteri edinmek amacıyla sunulan bu fırsatlar çerçevesinde, müşterilerin geçerli aylıklarına göre, değişiklik gösteren miktarlarda promosyon veriliyor. Promosyonlar için bankalar ile iletişim kuran bakanlıklar, belediyeler, sendikalar, üniversiteler, müdürlükler ve diğer kurumlar mutabakata varılması durumunda halkı bilgilendirme adımına geçiyor. Halk da avantajlar ile ilgilenerek avantajlı promosyon ödemelerinden faydalanmayı bekliyor. Bankalar tarafından sunulan fırsatların dönemi ise bankadan bankaya değişmektedir.
Mart ayının gelmesiyle promosyonlar hakkında bilgilendirmeler başladı. Ankara Kahramankazan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bünyesinde çalışan vatandaşların yüzünü güldürecek haber ile geldi. Sosyal medya aracılığı ile yapılan duyuru kapsamında, vatandaşların kişi başı 16 bin 250 liralık ödeme almaları mümkün.
Kahramankazan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye İş Bankası ile maaş promosyon protokolü imzaladığını duyurdu. Bu protokol kapsamında, 3 senelik sürede bankanın vereceği 16 bin 250 liralık ödeme, ilçe milli eğitim müdürlüğü personeline bir defada verilecek. Bu konu hakkında yapılan duyuruda, personeller için hayırlı olsun dileklerinde bulunuldu. Bankalar, verecekleri promosyonlar adına diğer kurumlarla iletişim kurmaya devam etmekte. Ortak bir karara varılması durumunda promosyonlar içim güncel açıklamalar yapılabilir. Yüksek miktarda promosyon ödemesi almak isteyen vatandaşlar bu konu ile yakından ilgilenmekte. Çalışan vatandaşlar ile birlikte emekli bireyleri de ilgilendiren ödeme dönemi mart ayının gelmesiyle başladı. Vatandaşlar, daha çok ödeme alabilmek için bankaların web sitelerini inceleyebilir.