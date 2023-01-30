Emekli promosyonunda çift hane göz kamaştırdı! O banka saatler önce duyurdu: Tamam diyen parayı cebine koyacak







KAMU BANKASINDAN REKOR BİR PROMOSYON ÖDEMESİ: SENDİKA ÇALIŞANLARINA 20 BİN TL'LİK ÖDEME!







Kamu bankasının sendika çalışanlarına 20 bin TL'lik promosyon ödemesi yapmasının ardından bankaların, kurumlarla yüksek promosyon ödemesi imzalaması ortaya çıktı.Kamu bankası EBS İstanbul Büyükşehir, sendika çalışanlarına 20 bin TL'lik promosyon ödemesi yapmak üzere anlaşmaya vardı. Anlaşmanın doğrulanmasıyla birlikte bu ödeme rekor kırıcı bir ödemeye imza atıyor.Bankanın yapmış olduğu açıklamada, Mutlu Çalışanlar ve Huzurlu Bir İş Ortamı” mottosuyla çalışanların maddi refahını arttırmak için yürütülen çalışmaların sonucunda ödemeye karar verildiği belirtildi. Bu gelişme, sadece EBS İstanbul Büyükşehir'in değil, diğer bankaların da çeşitli kurumlarla yüksek promosyon ödemesi imzalama konusunda harekete geçmesine neden oluyor. Bu durum emeklilerin değil, kurumlara bağlı olan çalışanların da yüksek promosyon ödemesi almaya hak kazanmasına imkan sağlıyor. Bankanın imzalamış olduğu bu anlaşma, İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarının maddi refahını arttıracak ve hayırlı olmasını dileyen sendika yöneticileri tarafından destekleniyor.