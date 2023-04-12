Emekli promosyonunda en yüksek rakamı bekleyenler dikakt! Garanti Bankası resmen şov yaptı: İşte emeklilere ödenecek rakam!













GARANTİ BBVA!DAN YÜKSEK PROMOSYON

Geçtiğimiz yıl, emekli promosyonları milyonlarca emekli vatandaş tarafından en çok araştırılan konulardan biri oldu ve bankalar arasında ciddi bir rekabet ortamı oluştu. Bankalar, en yüksek emekli promosyon rakamlarını vermeye çalışarak en fazla müşteri portföyüne sahip olmak için çabaladılar. 2023 yılında emekli maaşının 7.500 TL'ye çıkarılması beklentisi artarken, Garanti BBVA Nisan 2023 emekli promosyon rakamlarını güncellediğini duyurdu. Bankanın amacı, müşterilerine en iyi hizmeti sunmak ve en yüksek promosyon rakamlarını sağlamaktır.Garanti BBVA, müşterilerine sunduğu yüksek promosyon rakamları ile emekli vatandaşların beklentilerini karşılamaya devam ediyor. Ancak diğer bankaların da güncellemeler yapması bekleniyor ve emekli vatandaşların en uygun teklifi seçmeleri için dikkatli bir şekilde araştırma yapmaları önemlidir.Garanti BBVA, emekli müşterilerine yüksek promosyon rakamları sunuyor. Emekli maaşı 3.500 Liraya kadar olanlara 4.500 Lira, 3.500 - 7.500 Lira arasında olanlara 5.250 Lira, 7.500 - 10.000 Lira arasında olanlara 6.750 Lira ve 10.000 Lira ve üstü olanlara 7.500 Lira ödeme yapılacaktır. Promosyon avantajından yararlanmak için müşteriler, 1 - 30 Nisan 2023 tarihleri arasında 3 yıl boyunca gelir veya aylıklarını Garanti BBVA'dan almaya taahhüt etmelidir. Promosyon ödemesi, taahhüt süresi başladıktan sonra müşteri hesabına aktarılır. Birden fazla emekli maaşı alan müşteriler için tek bir promosyon ödemesi yapılır. Promosyon ödemesi, ilk maaşın Garanti BBVA hesabına yatmasıyla birlikte ilk 3 iş günü içinde yapılır. Taahhüt süresi içinde, promosyon ödemesi için taahhüt edilen maaş için banka değişikliği yapılamaz. Daha fazla bilgi için Garanti BBVA'nın resmi internet sitesini ziyaret edilebilir.