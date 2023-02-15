Finans
15 Şubat 2023 - 20:45

Emekli promosyonunda en yüksek teklifi bekleyenlere müjde! Bu banka 1 ay içerisinde başvuranlara rekor promosyonu ödeyecek!

2023 Şubat ayında hangi banka rekor promosyon ödeyecek? Bu söz konusu olan banka, başvuranların parasını birkaç gün içinde alabilecekleri Garanti Bankası olacaktır. Garanti Bankası, emekliler için önde gelen bankalardan biri olarak özellikle bu alanda önemli indirimler yapmaktadır. Bankanın promosyon ödemeleri, emeklilere en yüksek ödeme tutarını sunmak için tasarlanmıştır.

Finans
15 Şubat 2023 - 20:45
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Emekli promosyonunda en yüksek teklifi bekleyenlere müjde! Bu banka 1 ay içerisinde başvuranlara rekor promosyonu ödeyecek!


2023 Şubat ayında hangi banka rekor promosyon ödeyecek? Bu söz konusu olan banka, başvuranların parasını birkaç gün içinde alabilecekleri Garanti Bankası olacaktır. Garanti Bankası, emekliler için önde gelen bankalardan biri olarak özellikle bu alanda önemli indirimler yapmaktadır. Bankanın promosyon ödemeleri, emeklilere en yüksek ödeme tutarını sunmak için tasarlanmıştır.

EMEKLİLERİN BEKLEDİĞİ OLDU: BANKA 2023 YILINDA GEÇERLİ EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASINI DUYURDU!

konutEmekli promosyonu konusunda Albaraka Türk Katılım Bankası'nın açıklaması, emeklilere daha yüksek miktarda ödeme yapılabilecek limitlerin arttığını ortaya koydu. Bu durum emeklilerin bankaların tekliflerini yakından incelemesini daha da zorunlu hale getiriyor. Hangi bankanın ne kadar ödeme yapacağı, emeklilerin kaç miktarda promosyon alabilecekleri sorusuna cevap veriyor. Albaraka Türk Katılım Bankası tarafından yayınlanan emekli promosyon listesinde, emeklilerin ne kadar ödeme alacağı belirtilmiştir. 3500 TL ve altındaki maaş alanlara 4500 TL, 3.500 TL-7.499 TL arasında maaş alanlara 5.000 TL, 7.500 TL-9.999 TL arasında maaş alanlara 6.000 TL ve 10.000 TL ve üzerindeki maaş alanlara 6.500 TL ödeme yapılacaktır. Bankanın web sitesinde, emeklilerin bu kampanyalardan yararlanabilmesi için gereken şartları ve başvuru yöntemlerini bulabilirsiniz. Ayrıca bankanın kredi tekliflerini de inceleyebilir ve emeklilere özel kampanyalardan faydalanabilirsiniz.



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