Finans
09 Şubat 2023 - 00:15

Emekli promosyonunda görülmemiş rakam! Tam 45.000 TL verilecek

İnternet üzerinden en çok araştırılan konulardan biri de emekli promosyonları ile ilgili. Peki emekli promosyonları ne kadar oldu? Hangi banka 45 bin TL promosyon veriyor? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
09 Şubat 2023 - 00:15
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Emekli promosyonunda görülmemiş rakam! Tam 45.000 TL verilecek
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Emekli promosyonları ile ilgili vatandaşın araştırmaları devam ediyor. Peki emekli promosyonları yeni senede ne kadar olacak? Emekli promosyonları artıyor mu? Hangi banka 45 bin TL emekli promosyonu veriyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİ PROMOSYONLARI YÜKSELİYOR

Edinilen bilgilere göre metal iş kolu olan firmalar promosyon tutarları ile birlikte işçilerinin rahatlamasını sağladı. Emekliler de bu kurum ve kuruluşlardan promosyon alabilmek için isteklerini dile getirmeye devam ediyor. SGK bünyesinde olan ve TÜED'in öncülük ettiği çalışmalar sürüyor. Alınan tutarlar şu şekilde;



Promosyonlar Belli Oldu

-Sarkuysan Yapı Kredi'den 3 sene 30 bin TL

-Kroman Çelik 3 sene 46 bin TL

-Yücel Boru Akbank 3 sene 46 bin TL

-Çayırova Akbank 3 sene 46 bin TL

-Çolakoğlu TEB 3 sene 39 bin TL promosyon ödemesi aldı. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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