Emekli promosyonunda kampanya! Bu banka 13.000 TL nakit ödeyecek!







EMEKLİLERE 13 BİN TL ÖDEMESİ







QNB FİNANSBANK

TEB

AKBANK

CEPTETEB

Kamu ve özel bankalar arasında promosyon rekabeti tüm hızıyla devam ederken emekli promosyon ücretlerinin yanı sıra çeşitli kampanyalarda emeklilere sunulmaya devam ediyor. Promosyon ücretlerinde farklılıklar yer alırken ek ödemelerle beraber emeklilerin cepleri rahatlıyor. Emekli promosyonlarıyla beraber ihtiyaç kredisi fırsatı sunuldu.Yeni yılla beraber maaşlar üzerinde artışlar yapılırken promosyon kampanyaları bankalar arasında yarışa girdi. Her banka farklı imkanlar sağlarken yükselen enflasyonla beraber nakit para ihtiyacı artış gösterdi. Akbank, TEB, CepteTEB bankaları başta olmak üzere ihtiyaç kredisi kampanyaları sunuldu. 36 ay vadeli 13 bin TL ihtiyaç kredisi bankalara göre sunulurken faiz oranı, aylık taksitlerinde farklılıklar yaşandı.kredi bilgileri">Toplam maliyet; 19.705 TL Faiz oranı; yüzde 1,94 Yıllık maliyet oranı; %33,84 Aylık taksit; 545 TLToplam maliyet; 18,574 TL Faiz oranı; yüzde 1,64 Yıllık maliyet oranı; %28,04 Aylık taksit; 514 TLToplam maliyet; 20.869 TL Faiz oranı; yüzde 2,24 Yıllık maliyet oranı; %39,85 Aylık taksit; 578 TLToplam maliyet; 18,574 TL Faiz oranı; yüzde 1,64 Yıllık maliyet oranı; %28,04 Aylık taksit; 514