Emekli promosyonunda kampanya! Bu banka 13.000 TL nakit ödeyecek!

Kamu ve özel bankalar arasında promosyon rekabeti tüm hızıyla devam ederken emekli promosyon ücretlerinin yanı sıra çeşitli kampanyalarda emeklilere sunulmaya devam ediyor. Promosyon ücretlerinde farklılıklar yer alırken ek ödemelerle beraber emeklilerin cepleri rahatlıyor. Emekli promosyonlarıyla beraber ihtiyaç kredisi fırsatı sunuldu.
EMEKLİLERE 13 BİN TL ÖDEMESİYeni yılla beraber maaşlar üzerinde artışlar yapılırken promosyon kampanyaları bankalar arasında yarışa girdi. Her banka farklı imkanlar sağlarken yükselen enflasyonla beraber nakit para ihtiyacı artış gösterdi. Akbank, TEB, CepteTEB bankaları başta olmak üzere ihtiyaç kredisi kampanyaları sunuldu. 36 ay vadeli 13 bin TL ihtiyaç kredisi bankalara göre sunulurken faiz oranı, aylık taksitlerinde farklılıklar yaşandı.
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