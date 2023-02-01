Finans
01 Şubat 2023 - 09:00

Emekli promosyonunda kampanya! Bu banka 13.000 TL nakit ödeyecek!

Milyonlarca emeklinin gündeminde olan emekli promosyonlara ilişkin düzenlemeler devam ederken bankadan bankaya değişkenlik gösteren promosyon ödemelerinde rekor rakam ortaya çıktı. Başvuru yapan herkese 13 bin TL nakit ödeme yapılacak.

Finans
01 Şubat 2023 - 09:00
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Emekli promosyonunda kampanya! Bu banka 13.000 TL nakit ödeyecek!
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Kamu ve özel bankalar arasında promosyon rekabeti tüm hızıyla devam ederken emekli promosyon ücretlerinin yanı sıra çeşitli kampanyalarda emeklilere sunulmaya devam ediyor. Promosyon ücretlerinde farklılıklar yer alırken ek ödemelerle beraber emeklilerin cepleri rahatlıyor. Emekli promosyonlarıyla beraber ihtiyaç kredisi fırsatı sunuldu.

EMEKLİLERE 13 BİN TL ÖDEMESİ

Yeni yılla beraber maaşlar üzerinde artışlar yapılırken promosyon kampanyaları bankalar arasında yarışa girdi. Her banka farklı imkanlar sağlarken yükselen enflasyonla beraber nakit para ihtiyacı artış gösterdi. Akbank, TEB, CepteTEB bankaları başta olmak üzere ihtiyaç kredisi kampanyaları sunuldu. 36 ay vadeli 13 bin TL ihtiyaç kredisi bankalara göre sunulurken faiz oranı, aylık taksitlerinde farklılıklar yaşandı.



QNB Finansbank<a class= kredi bilgileri">

QNB FİNANSBANK

Toplam maliyet; 19.705 TL

Faiz oranı; yüzde 1,94

Yıllık maliyet oranı; %33,84

Aylık taksit; 545 TL

TEB

Toplam maliyet; 18,574 TL

Faiz oranı; yüzde 1,64

Yıllık maliyet oranı; %28,04

Aylık taksit; 514 TL

AKBANK

Toplam maliyet; 20.869 TL

Faiz oranı; yüzde 2,24

Yıllık maliyet oranı; %39,85

Aylık taksit; 578 TL

CEPTETEB

Toplam maliyet; 18,574 TL

Faiz oranı; yüzde 1,64

Yıllık maliyet oranı; %28,04

Aylık taksit; 514

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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