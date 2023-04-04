Emekli promosyonunda o banka zirveye oturdu! Tam 20.000 TL verecek: Emekliler koşa koşa gidiyor!

Emekli vatandaşlar için banka promosyonları, artan enflasyon ve ekonomik sıkıntılarla birlikte oldukça önem kazanıyor. Birçok bankanın açıkladığı geri ödemesiz ve şartsız promosyonlar, emeklilerin hayatını biraz da olsa kolaylaştırıyor. Nisan ayında hesaplarına yatacak olan promosyon tutarları ise merak edilen konuların başında geliyor.
En yüksek promosyonu veren bankanın tercih edilmesi, emekli vatandaşlar arasında büyük bir ilgi görüyor. Özellikle 10 bin TL ve üzeri maaşı olan emeklilerin dikkatini çeken en yüksek promosyon tutarı ise 20 bin TL olarak açıklandı. Hem kamu hem de özel bankaların açıkladığı promosyon tutarları ise emekli vatandaşlar tarafından inceleniyor. Son yıllarda bankalar arasındaki rekabet, emekli vatandaşların lehine sonuçlanıyor. Emeklilerin tercih edeceği bankayı belirlerken, promosyon tutarlarının yanı sıra faiz oranları ve diğer avantajları da göz önünde bulundurması öneriliyor. Bankaların açıkladığı promosyon tutarları, emekli vatandaşların yaşam standartlarını bir nebze de olsa yükseltmeyi hedefliyor.
KUVEYT TÜRK EMEKLİ PROMOSYON
Kuveyt Türk bankası, emekli müşterilerine sunduğu promosyon ücretlerini güncelledi. Buna göre, 30 Nisan 2023 tarihine kadar emekli aylığı miktarına göre farklı promosyon tutarları sunulacak. En düşük emekli aylığı olan 3 bin 500 Lira'ya kadar alan müşterilere 4 bin 800 Lira promosyon verilirken, 3 bin 500 Lira ile 7 bin 500 Lira arasında aylık alan müşterilere 5 bin 600 Lira, 7 bin 500 TL ile 10 bin Lira arasında aylık alan müşterilere 7 bin 200 Lira, 10 bin Lira ve üzeri aylık alan müşterilere ise 8 bin Lira promosyon ödemesi yapılacak. Bu promosyonlar, 30 Nisan tarihine kadar geçerli olacak.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerine yönelik peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Bu kapsamda, 3 bin 500 Lira altında emekli aylığı alanlara 3 bin Lira, 3 bin 500 Lira ile 7 bin 500 Lira arasında emekli aylığı alanlara 3 bin 500 Lira, 7 bin 500 Lira ile 10 bin Lira arasında emekli aylığı alanlara 4.500 Lira, 10 bin Lira üzerinde emekli aylığı alanlara ise 5 bin Lira tutarında promosyon ödemesi yapılmaktadır. Ödemeler 3 yıllık bir süreyi kapsamakta ve peşin olarak yapılıyor. Bu şekilde emekli vatandaşlarımızın ekonomik sıkıntılarını bir nebze olsun hafifletmeyi amaçlanmaktadır.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON
Halkbank, SGK
(Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini yapmaktadır. Bu kapsamda, emekli maaşlarını Halkbank aracılığı ile alanlara 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Promosyon tutarları, emekli aylığı miktarına göre belirlenmektedir. Buna göre, 3 bin 500 Lira altında emekli aylığı alanlar 3 bin Lira, 3 bin 500 Lira ile 7 bin 500 Lira arasında emekli aylığı alanlar 3 bin 500 Lira, 7 bin 500 Lira ile 10 bin Lira arasında emekli aylığı alanlar 4 bin 500 Lira, 10 bin Lira üzerinde emekli aylığı alanlar ise 5 bin Lira tutarında promosyon ödemesi almaktadırlar.
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON
Vakıfbank, emekli maaşlarını Vakıfbank aracılığıyla alan müşterilerine 3 yıl boyunca peşin promosyon ödemesi yapmaktadır. Promosyon tutarı, emekli aylığına göre değişmektedir: 3 bin 500 Lira altında emekli aylığı alanlara 3 bin Lira 3 bin 500 Lira ile 7 bin 500 Lira arasında emekli aylığı alanlara 3 bin 500 Lira 7 bin 500 Lira ile 10 bin Lira arasında emekli aylığı alanlara 4 bin 500 Lira 10 bin Lira üzerinde emekli aylığı alanlara 5 bin Lira
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON
Yapı Kredi, SGK emekli aylığını 3 yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerine promosyon fırsatı sunmaktadır. Promosyon tutarı, emekli aylığına ve ek koşullara göre değişmektedir: Promosyon Taahhütnamesi imzalandıktan sonra: Bir aylık net gelir 3 bin 499 Lira'ya kadar olanlara 4 bin 500 Lira 3 bin 500 Lira- 7 bin 499 Lira arasındaysa 5 bin 250 Lira 7 bin 500 Lira- 9 bin 999 Lira arasındaysa 6 bin 750 Lira 10 bin Lira'nın üzerindeyse 7 bin 500 Lira Ek Ödül Taahhütnamesi imzalandıktan sonra: 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verenlere, maaş baremi bağımsız 250 TL ek nakit ödül
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON
DenizBank, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için özel bir kampanya sunuyor. İlk kez DenizBank'tan maaş alacak EYT'liler, 3 yıl boyunca maaşlarını DenizBank'tan alacaklarına dair söz vererek mobil uygulama olan MobilDeniz'i indirerek 10.000 TL'ye kadar promosyon fırsatından yararlanabilirler. Kampanya, 30 Nisan 2023 tarihine kadar geçerlidir. Maaşları 3.500 TL'nin altında olanlar 6.000 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasında maaş alanlar 7.000 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında maaş alanlar 9.000 TL ve 10.000 TL'nin üzerinde maaş alanlar 10.000 TL emekli promosyon kampanyasından yararlanabilirler. Bu fırsatlardan yararlanmak için ise MobilDeniz uygulamasını kullanmak gerekiyor.