Emekli promosyonunda rekabet kızıştı! Bu bankalar en yüksek promosyon tutarını verecek! Bankalar arasında uzun bir süreden beri devam eden promosyon ödemesi iyice kızıştı. En yüksek promosyonu verebilmek için yarış içine giren bankalardan haberler ardı arkasına geldi. Şubat ayına özel promosyon ödemelerini açıklayan bankalardan olağanüstü rakamlar da geliyor. Kamu ve özel bankaların rekabet içinde bulunduğu promosyon tutarlarında en yüksek rakamı söyleyen banka ise belli oldu. İşte tüm detaylar ve bankaların promosyon ödeme tutarları...
BANKALARDAN YENİ PROMOSYON ÖDEME TUTARLARIEmekli promosyon ödemeleri maaşlarını aynı bankadan 3 senede almayı taahhüt eden kişilere veriliyor. Kamu ve özel bankalar arasında taban tutar belirlenmişti. Emekli promosyon ödemelerinde bu taban tutar 3 bin 500 TL'ydi. Tüm bankalar bu taban fiyat üzerinden promosyon ödemelerini yapacaktı. Genellikle kamu bankalar bu sabit fiyatlar üzerinden ödemelerini yapabilmektedir. Ancak devletin imzaladıkları sözleşme vardıkları anlaşma gereğince bu promosyon ödeme miktarı 5 bin TL'ye kadar çıkabilmekteydi. Şimdi size en çok promosyon ödemesi yapan bankaları yazıyoruz. İşte tüm ayrıntılar...
Emekli maaşları üzerinden promosyon veren bankalar şu şekilde yer almaktadır. Vakıfbank, DenizBank, İş Bankası, Ziraat Bankası, Yapı kredi Bankası, Finansbank, Akbank, Şeker Bank olarak bulunmaktadır. Bu bankalar arasından en fazla promosyon ödemesi yapan banka ise İş Bankası'dır. İş Bankası'ndan sonra Yapı Kredi Bankası ve Denizbank, Akbank bankaları gelmektedir. Bu promosyon ödemelerinden faydalanabilmeniz için banka ile birlikte maaşınızı alacağınıza dair taahhütname yapmanız ve bu koşullara uymanız gerekmektedir. Emekli maaş tutarlarına göre bu ödeme tutarları da değişmektedir. Buna göre 3500 TL olan emekli aylıkları için 3000 TL promosyon ödemesi. 3 bin 500 ve 10 bin TL emekli aylıkları için promosyon ödeme miktarları 4 bin 500, 10 bin TL üzerinde emekli maaşlılara ise 5 bin TL tutarında promosyon ödemesi yapılabilmektedir. Bilgi için bankalar ile iletişime geçmenizde fayda bulunacaktır.