Emekli promosyonunda rekor meşalesi yandı! Akbank zirveyi kaptırmadı: Bakın emeklilere ne kadar ödeyecek!

Akbank`tan emeklinin yüzünü güldürecek promosyon hamlesi geldi. Milyonlarca emeklinin beklediği promosyon açıklamalarına Akbank'ta dahil olarak promosyon maaşını açıkladı. Detaylar haberimizde…
AKBANK'TAN EMEKLİYE DEV SÜRPRİZ: MAYIS 2023 EMEKLİ PROMOSYON RAKAMLARI GÜNCELLENDİ. İŞTE AKBANK'IN GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI
Akbank milyonlarca emekliye müjde verdi. Akbank, mayıs ayı emeklilik destek rakamlarını güncellediğini açıkladı. İşte Akbank'ın güncel emeklilik kampanyası. Geçen yıl emekli maaşı desteğinin miktarı milyonlarca emekliyi rahatsız eden konulardan biriydi ancak bu durum bankalar arasında ciddi bir rekabet ortamı yarattı. En çok müşteriye sahip olabilmek için bankaya en yüksek emeklilik promosyon rakamları verilmeye çalışıldı ancak bankanın promosyon rakamı Eylül 2022'den itibaren sabitlendi. Emekli maaşlarını 7.500 TL'ye yükselttikten sonra 2023'te emeklilik promosyon rakamları sabit kalacak, ancak bankaların emeklilik promosyon rakamlarında yaptıkları yeniliklere odaklanılacak. Bu arada Akbank, Mayıs ayı emeklilik destek rakamlarını şu şekilde güncellediğini duyurdu: İşte Akbank'ın güncel emeklilik kampanyası.
AKBANK'IN MAYIS AYI GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON RAKAMLARI;
0 ile 3.499 Türk Lirası emekli maaşı alanlara 4.200 Türk Lirası promosyon ödenecek. 3.500 Türk Lirası ile 7.499 Türk Lirası emekli maaşı alanlara 4.850 Türk Lirası promosyon ödenecek. 7.500 Türk Lirası ile 9.999 Türk Lirası emekli maaşı alanlara 6.250 Türk Lirası promosyon ödenecek. 10.000 Türk Lirası ve üzeri emekli maaşı alanlara 7.000 Türk Lirası promosyon ödenecek. 1-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı emekli maaşlarını Akbank'a devrederek ve 3 yıl boyunca bankamızdan maaş almayı taahhüt ederek 7.000 TL'ye kadar sponsor SGK
Emeklileri ayrıca ilk Axess veya Wings'lerini sağlayacak. 1.500 TL chip para ile toplamda 8.500 TL ödül fırsatından faydalanabilir, her ay veya 12 ayda en az 1.000 TL harcama sözü verebilirsiniz. Ayrıca maaşınızı şubeye gitmeden Akbank mobil, internet veya müşteri iletişim merkezi aracılığıyla kolayca Akbank'a aktarabilirsiniz.