Emekli promosyonunda sıcak gelişmeler yaşanıyor! Emekli promosyonu hakkında tüm merak edilenler

Emeklilikte Promosyon miktarı her zaman gündemde. Son zamanların en çok konuşulan ve aranan konutlarından biri olan emekliliğe Promosyon ile ilgili son dakika
gelişmeleri yakından takip ediliyor. Emeklilik teklifinden yararlanmak isteyen milyonlarca kişi bankalardan 2022 promosyon tutarını arıyor. Emeklilik promosyonu sırasında bankaların yarışı da kızıştı. Bazı bankalar promosyon tutarlarını düzenli olarak güncellerken; başvuru süresi uzatılmıştır.
Banka emeklilik promosyonu gündemde. Emekliler Promosyon tutarlarını duyduklarında, son dakika gelişmelerini ve Promosyonlardan nasıl yararlanacaklarını araştırmaya başlarlar.
1 - Emekli Maaş Promosyonu Nasıl Alınır?
Emekli promosyonundan yararlanmak isteyen vatandaşların 3 yıllık taahhüt koşulunu kabul etmesi ve sözleşme imzalaması gerekmektedir. Ancak 2020 yılından itibaren Promosyon sözleşmesi imzalayanların süresi henüz dolmadı. Bu durumda, anlaşmaları nedeniyle mevcut promosyondan daha düşük bir miktarda promosyon alanlar sözleşmelerini feshedebilir. O kişiye ödenen promosyonları iade ettikten sonra başka bir banka ile iletişime geçerek yeni promosyonlar alabilirsiniz.
2 - Emeklilikte Promosyon İçin Hangi Banka Tercih Edilmeli?
Emekli promosyonuna imza atmadan önce kampanya şartlarını detaylı olarak okumalısınız. Bazı bankalar koşulsuz yüksek promosyon ödemeleri yaparken bazı bankalarda maaşlılar için ödeme tutarı artırılıyor. Öte yandan bazı bankalar, daha fazla ürün kullanan veya kredi kartıyla belirli tutarlarda harcama yapan müşterilere yüksek promosyonlar sunmaktadır.
3 - Bankalar Emeklilik Promosyonlarını İstedikleri Gibi Tanımlayabilir Mi?
Bankalar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Promosyon maaşı ödemesi için protokol imzaladı. Bu protokole göre en düşük Promosyon maaşı belirlenir. Bankalar bu tutarın altında ödeme yapamazlar, ancak bu tutarı aşabilirler.
4 - Emeklilik Promosyon Ödemeleri Nelerdir?
2020 yılında imzalanan protokole göre 1.500 TL'nin altındaki maaşlar için 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasındaki maaşlar için 625 ve 2.500 TL'nin üzerindeki maaşlar için 750 TL taban maaş promosyonu belirlendi. Ancak özel bankalarda yarış kızışıyor ve promosyon tutarı 10.000 TL'ye kadar çıkıyor.
5 - Hangi banka kaç TL emeklilik promosyonu sunuyor?
Teb: 8 bin Türk Lirası'na ulaşan promosyon ödüyor. Garanti BBVA: 7 bin 500 TL2ye varan promosyon ödemesi yapıyor. ING: Maaşlara göre 4.650 lira, 5.800 lira, 7.000 lira promosyon ödüyor. Kuveyt Türk: Maaşlara göre 4 bin TL, 5 bin TL ve 6 bin TL maaş promosyonu ödemesi yapıyor. Şekerbank: Maaşlara göre 1.500 TL, 1.750 TL ve 2 bin TL promosyon ödüyor. Yapı Kredi: Maaşa göre 4 bin 850 lira, 6.000 lira, 7 bin 250 TL emekli promosyonu veriyor. Akbank: 4.650 lira 5.800 lira ve 7.000 lira promosyon ödemesi yapıyor. Bazı şartlarla 7.500 TL'ye kadar yükseliyor. İş Bankası: 5.000 TL, 6.250 lira, 7.500 lira promosyon ödemesi gerçekleştiriyor. QNB Finanbank: Maaşlara göre, 4.650 lira, 5.000 lira, 7.000 TL promosyon ödüyor. Ancak bazı şartlarla beraber promosyon tutarı 10 bin liraya kadar yükseliyor. Denizbank: Maaşa göre 675 lira, 850 lira, 1.000 TL emekli promosyonu ödüyor. Ek ödül ile bu tutarlar 1.425 TL, 1.600 TL, 1.750 TL olarak değişebiliyor.
6 - Yeni emekliler promosyondan yararlanacak mı?
Emekli Sandığı üzerinden emekli olanlar, çalıştıkları kuruma yapacakları emeklilik başvurusunda maaş ve promosyon ödemelerine ilişkin bankacılık tercihlerini belirtebilirler. SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarının yatırılacağı bankayı ister e-devlet üzerinden isterse de SGK il/ilçe şubelerine emeklilik başvurusu yaparken seçebilirler.
7 - Banka değişikliği nasıl yapılır? Taahhüdü olan emekliler ne yapmalı?
Banka promosyonunu aldıktan sonra daha heyecanlı bir fırsat varsa yararlanabilirsiniz. Bu durumda banka, tutarın artırılmasını veya bankanın değiştirilmesini isteyebilir. Banka değiştirmenin herhangi bir cezası yoktur. Aldığınız promosyon ödemesinin yalnızca geri kalanı iade edilecektir.
8 - Emeklilik promosyon ödemeleri ne zaman sona erer?
Banka değiştirmek isteyen emekliler için son tarih 31 Ağustos olarak açıklandı. Ancak kampanyanın zamanlaması bankalar arasında Eylül ve Ekim aylarında değişiklik gösteriyor.
9 - Emeklilikte en yüksek Promosyon nasıl alınır?
Bankalar, emeklilik promosyonlarının miktar ve koşullarını resmi internet siteleri aracılığıyla ilan etmektedir. En yüksek promosyon oranlarını bankaların web sitelerinden veya şubelerinden öğrenebilirsiniz.
10 - Emeklilik parası başka bir bankaya nasıl aktarılır?
Emekli maaşını aldığı bankada 3 yıllık taahhüt süresini doldurmuş veya yeni emekli olanlar, istedikleri bankaya başvurarak maaşlarını başka bir bankaya aktarabilirler. Maaşını getirmek isteyen emeklilerin bankaya bildirmeleri gerekmektedir. Bu bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilir.