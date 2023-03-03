Emekli promosyonunda son viraj! Bankaların son teklifini duyan soluğu şubede aldı!

Mart ayı boyunca, bankaların emekli promosyon kampanyaları devam edecek ve yeni promosyon teklifleri de duyurulmaya başlandı. 1 Mart ile 31 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli olacak olan yeni emekli promosyon ücretleri, Akbank, ING, Yapı kredi ve İş Bankası tarafından açıklandı. Bu promosyonlar sayesinde, emeklilerin bütçeleri daha da rahatlayacak.
YARIN SİL BAŞTAN DEĞİŞİYOR! AKBANK, ING, YAPI KREDİ VE İŞ BANKASI PROMOSYON ÜCRETLERİNDE EMEKLİYE JEST YAPTIYeni bir emekli promosyon dönemi başlıyor ve milyonlarca emekli vatandaşın yararlandığı promosyon ödemeleri Mart ayında güncelleniyor. Bankalar da peş peşe yeni promosyon rakamlarını duyurmaya başladı. Akbank, ING, Yapı Kredi ve İş Bankası, emekli promosyon ödemelerinde ilk güncellemeyi yapan bankalar oldu. Mart ayı emekli promosyon ücretleri, her banka için farklılık göstermektedir. Bu rakamlar, bankalar tarafından duyurulmuştur ve emekli vatandaşlara ne kadar promosyon verileceği bu rakamlar doğrultusunda belirlenir.
AKBANK 2023 MART AYI GÜNCEL PROMOSYON ÜCRETLERİ
Akbank, mart ayı promosyon ücretlerinde güncelleme yaptı ve SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklilerine özel promosyon fırsatı sunuyor. Maaşlarını Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca bankada kalma taahhüdü veren emekli vatandaşlara , maaşlarına göre değişen tutarlarda promosyon ödemesi yapılacak. Kampanya 31 Mart tarihine kadar geçerli olacak ve en fazla 7.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılacağı açıklandı. GARANTİ 2023 MART AYI GÜNCEL PROMOSYON ÜCRETLERİ
Garanti Bankası, emekli promosyon kampanyası ile Mart ayı için ücretlerini güncelledi ve maaşlarını Garanti BBVA'ya taşıyan emekli vatandaşlara nakit promosyon ödemelerini yapacağını söyledi. Bankanın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada ise, emekli aylığını Garanti BBVA'ya taşıyan emekli vatandaşlara, en fazla 6.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacağını belirtti. Promosyona ek olarak, emekli vatandaşlara 1.500 TL bonus fırsatı sunulacağı da ifade edildi. Garanti BBVA'da emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emekli vatandaşlara 3.600 TL, 3.500 ila 7.500 TL arasında olan emekli vatandaşlara 4.200 TL, 7.500 ila 10.000 TL arasında olan emekli vatandaşlara 5.400 TL ve maaşı 10.000 TL ve üstünde olan emekli vatandaşlara 6.000 TL tutarında nakit promosyon ödemesi yapılacak. Promosyon kampanyasından 1 ve 31 Mart 2023 tarihleri arasında maaşlarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt veren emekliler faydalanabilecek.
ING BANK 2023 MART AYI GÜNCEL PROMOSYON ÜCRETLERİ
ING Bank da yeni emekli promosyon ücretlerini duyuran bankalardan biri oldu. Banka, maaşını ING'ye taşıyan ve 3 yıl boyunca kalma taahhüdü veren emekli vatandaşlara, 7.500 TL'ye varan promosyon imkanı sunacak. Ayrıca, emeklilere ING Bank tarafından 1.000 TL bonus verileceği belirtildi. Ancak, bonus imkanından yararlanmaları için emeklilerin ING Bank'ın kredi kartlarını kullanmaları gerekli tutulmuştur. ING Türkiye, emekli promosyon başvuruları için son tarihin de belli olduğunu açıkladı. Maaşını taşımak isteyen emekli vatandaşların 1 Mart ve 31 Mart 2023 tarihleri arasında ING Bank şubelerine başvurabileceği öğrenildi.