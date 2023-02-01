Finans
01 Şubat 2023 - 16:00

Emekli promosyonunda son viraj! İş Bankası yeni promosyon tutarını müjdeledi

İş Bankasından emeklileri sevindirecek haber geldi. İş Bankası'nın ocak ayı promosyon miktarları belli oldu. Emeklileri sevindiren haberler bankalardan peş peşe gelmeye başladı. İşte detaylar...

Finans
01 Şubat 2023 - 16:00
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Emekli promosyonunda son viraj! İş Bankası yeni promosyon tutarını müjdeledi
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Emekli promosyonunda son viraj! İş Bankası yeni promosyon tutarını müjdeledi. İş Bankasından emeklileri sevindirecek haber  geldi. İş Bankası'nın ocak ayı promosyon miktarları belli oldu. Emeklileri sevindiren haberler bankalardan peş peşe gelmeye başladı. İşte detaylar...

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EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ. İŞ BANKASINDAN PROMOSYON MÜJDESİ GELDİ

Yeni yıl ile birlikte bankalar promosyon ödemelerini teker teker açıklamaya başladı. Emekli ve memur maaşlarına yapılan % 30 luk zammın ardından promosyon ödemelerinde miktarlar yükseldi. Bankaların iyiden iyiye rekabet içine girdiği ve rekabetin kızıştığı ortamda bankalardan art arda açıklamalar gelmeye başladı. İşte diğer ayrıntılar...



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Emeklilerin merakla beklediği promosyon ödemeleri bankalardan gelmeye başladı. Yeni yılda önce asgari ücrete yapılan %54 lük zammın ardından, emekli ve memur maaşlarına da % 30 oranında zam yapılmıştı. Gelen zamların ardından promosyon ödemeleri de merakla bekleniyordu. Bankaların peş peşe yaptığı açıklamalar ile promosyon ödeme miktarları belli oldu. 

İş Bankasından yapılan açıklamaya göre ocak ayında emeklilere promosyon müjdesi veren bankanın ödemeleri ise şu şekilde olacak.

Müşteri çekebilmek için kemerleri gevşeten ve kesenin ağzına açan bankalardan biri olan İş Bankası özel olarak hizmet vermektedir. Hiç şüphesiz ki bu promosyon ödemeleri konusunda da özel bankalar müşterilerine daha iyi hizmet sunmaktadır. 

İş Bankanın güncel ocak ayı emekli promosyon miktarları:

3.500 TL'ye 4.500 TL promosyon ödemesi 

3.500 TL ve 7.500 TL maaş alanlar için 5.250 TL promosyon ödemesi 

7.500 TL ve 10.000 TL arasında maaş alanlar için 6.750 TL promosyon ödemesi 

10.000 TL ve daha fazla maaş alanlar için ise 7 bin 500 TL promosyon ödemesi  yapılacak. 

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