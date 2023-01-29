Emekli promosyonunda yarış kızıştı! Bu iki banka birbirine meydan okudu: Kazanan emekliler oldu! İşte alacakları o rakam













YAPI KREDİ PROMOSYON ÖDEMESİ

Maaşlara gelen zamlar üzerine promosyon ödemeleri üzerinde de yükseliş yapılacağı bilgisi verildi. Bankalar promosyon kampanyaları ile müşterilerini artırmaya çalışırken bir taraftan da promosyon ödemeleri üzerinde hazırlıklar yapıldı. Emekli promosyon kampanyalarında ki son durum haberimizde yer almaktadır. Emekli promosyon kampanyalarında son durum araştırılırken bankalar arasında yarışlar başladı. Müşteriler için hedefler oluşturulurken bankalar emekli promosyon ödemelerinde rakamlar düşüşe geçildi. Bazı bankalar ise promosyon ödemelerine dair zam haberlerini verirken zamlı maaşların hangi bankadan alınacağını araştırmaya başladı. Şubat 2023 hesap ederek yeni promosyon kampanyaları için düğmeye basıldı.3.499 TL'ye kadar olan emekli maaşlarına 4.200 TL, 3.500 - 7.499 TL'ye kadar olan emekli maaşı alanlara 5 bin TL, 7.500 - 9.999 TL arasında emekli maaşı olan emeklilere 6.300 TL, 10 bin TL ve üzeri emekli maaşlarına 7 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor.