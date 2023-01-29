Maaşlara gelen zamlar üzerine promosyon ödemeleri üzerinde de yükseliş yapılacağı bilgisi verildi. Bankalar promosyon kampanyaları ile müşterilerini artırmaya çalışırken bir taraftan da promosyon ödemeleri üzerinde hazırlıklar yapıldı. Emekli promosyon kampanyalarında ki son durum haberimizde yer almaktadır. Emekli promosyon kampanyalarında son durum araştırılırken bankalar arasında yarışlar başladı. Müşteriler için hedefler oluşturulurken bankalar emekli promosyon ödemelerinde rakamlar düşüşe geçildi. Bazı bankalar ise promosyon ödemelerine dair zam haberlerini verirken zamlı maaşların hangi bankadan alınacağını araştırmaya başladı. Şubat 2023 hesap ederek yeni promosyon kampanyaları için düğmeye basıldı.
Finans
29 Ocak 2023 - 15:30
Emekli promosyonunda yarış kızıştı! Bu iki banka birbirine meydan okudu: Kazanan emekliler oldu! İşte alacakları o rakam
Bankalar arasında promosyon kampanyaları duyuruları yapılırken emekli maaş promosyonları için ödemeler başladı. Emekli promosyon ödemeleri 17 bin TL'ye dayanırken rekor seviyelerine ulaşıldı. Yeni promosyon kampanyalarına dair yeni haberler gelmeye başladı.
Finans
29 Ocak 2023 - 15:30