Emekli promosyonunda 'yok artık' denilen rakam gerçek oldu! O banka maaşını taşıyana 17.500 TL nakit verecek: Elini çabuk tutan kazanacak. EYT sonrasında yılın promosyon kampanyası İş Bankasından. Hem EYT'li hem de emeklilere verilecek promosyon ödeme miktarı iştah kabarttı. EYT yasası sonrası milyonların gözü bankaların sundukları promosyon tekliflerinde. Banka ile yapacakları anlaşma gereğince bu promosyon ödemesini almaya hak kazanacaklar. İşte detaylar...
İŞ BANKASINDAN EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİİş Bankasından 31 mart tarihine kadar geçerli olacak promosyon ödeme başvuruları başladı. Özel bankalar arasında en çok promosyon ödemesi yapan kurum olarak bilinen İş Bankası ödemeleri merak ediliyor. Bankadan emeklinin yüzünü güldürecek haber geldi. İşte ayrıntılar...
İş Bankası promosyon ödemelerinde çıtayı yükseltti. Karşılıksız ve geri ödemesiz olarak verilen promosyon ödemeleri müşterilerin banka ile yapacakları basit bir taahhütte dayanıyor. Bankalar ve müşteriler arasında 3 yıl boyunca maaşını bu bankadan alma sözü veren müşteriler için bu ödemeler yapılacak. Yani 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan almayı kabul edersen bu ödemeyi alabiliyorsun. 7 mart tarihinde onaylanan EYT yasası sonrası milyonlarca emekli gözünü bankaların açıklayacakları promosyon ödemelerine çevirmişti. Banka tercihi konusunda belirleyici olan promosyon ödemelerinde özellikle özel bankalar tatmin edici rakamlar duyuruyordu. Bu bankalardan birine de İş Bankası eklendi. Zira İş Bankası'nın son duyurduğu promosyon ödeme miktarı şaşırtıcı cinsten. Tamı tamına 17 bin 500 TL.
3 bin 500 TL kadar emekli maaşı olanlar için 4 bin 500 TL promosyon ödemesi. 3 bin 500 ve 7 bin 500 TL arasında maaşı olanlar için ise 5 bin 250 TL promosyon ödemesi. 7 bin 500 ve 10 bin arasındaki maaşlar için ise 6 bin 750 TL ödeme. 10 bin ve üzerindeki maaşlar için ise 7 bin 500 TL promosyon ödemesi verilecek. Emeklinin hesabına toplamda 17 bin 500 TL hesaplara aktarılacak.