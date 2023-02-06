Emekli promosyonunda zirveyi onlar göğüsledi: Bakın ne kadar teklif ettiler







PROMOSYON YARIŞI DEVAM EDİYOR







ZİRAAT BANKASI

HALKBANK

VAKIFBANK

AKBANK

GARANTİ BBVA

ING

TÜRKİYE İŞ BANKASI

YAPIKREDİ

TÜRKİYE FİNANS

KUVEYTTÜRK

DENİZBANK

Yılın ilk günlerinde emekli maaşlarına yapılan zamların da olmasıyla gözler bankalara çevrildi. Hem özel bankalar hem de kamu bankaları emeklilere promosyon verilmesinin devam edeceğini hatta artış yapılacağını duyurmuştu. Bu durumda vatandaşlar hangi bankanın ne kadar verdiğini merak etti. Promosyon verecek olan bankalar ve ücretleri haberimizin ayrıntılarında.Emekli vatandaşlar geçtiğimiz senelerden beri bankalardan promosyon ücreti aldı. İstediği bankayı seçerek, 3 yıllık bir anlaşma imzalanması sonucunda promosyon ücreti alan vatandaş bu sene de bundan faydalanabilecek. Bu sene de yapılan zamlarla artış olacağı bankalar tarafından duyuruldu. Aynı zamanda Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılan düzenlemelerin tartışılmaya başlamasıyla promosyonlar daha çok konuşulmaya başlandı. Bu düzenleme ile 2 milyondan fazla kişinin emekli olabileceği açıklandı. Bu da bankaların promosyon ücretlerini güncellemesine neden oldu.AKP'li Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun açıklamalarına göre EYT'li vatandaşlar maaşlarını alabilecek. Mart ayına gelindiğinde EYT'li vatandaşların ilk maaşlarını alabileceğini açıklayan Akbaşoğlu vatandaşın yüzünü güldürdü. Bu açıklamayla EYT'li kişiler bankalardan promosyon alabilecek mi alamayacak mı sorusu da gündem oldu. Emekli olan kişi, maaşını almak istediği banka ile anlaşma yaparak promosyondan yararlanabilecek. Bu doğrultuda EYT'li vatandaşlar içinde aynısı geçerli olacak. Bu açıklamalarla her banka kendi bünyesine çekmek istediği vatandaş için reklamlar yapmaya, artış yapılacağını duyurmaya başladı. Öyle ki, bazı yerlerde promosyonun 20 bin TL'ye kadar çıkabileceği söylenmişti. İşte emeklilerin ve emekli olacakların merak ettiği banka rakamları.-3.500 TL altında maaş alanlara 3.000 TL -3.500-7.500 TL arasında maaş alanlara 3.500 TL -7.500-10.000 TL arasında maaş alanlara 4.500 TL -10.000 TL üzerinde maaş alanlara 5.000 TL verilecek.-3.500 TL altında maaş alanlara 3.000 TL -3.500-7.500 TL arasında maaş alanlara 3.500 TL -7.500-10.000 TL arasında maaş alanlara 4.500 TL -10.000 TL üzerinde maaş alanlara 5.000 TL verilecek.-3.500 TL altında maaş alanlara 3.000 TL -3.500-7.500 TL arasında maaş alanlara 3.000 TL -7.500-10.000 TL arasında maaş alanlara 4.500 TL verilecek.-3.500 TL altında maaş alanlara 3.000 TL -3.500-7.500 TL altında maaş alanlara 3.000 TL -7.500-10.000 TL arasında maaş alanlara 4.500 TL -10.000 TL üzerinde maaş alanlara 5.000 TL verilecek.-3.500 TL altında maaş alanlara 3.600 TL -3.500- 7.500 TL arasında maaş alanlara 4.200 TL -7.500-10.000 TL arasında maaş alanlara 5.400 TL -10.000 TL üzerinde maaş alanlara 6.000 TL verilecek.-3.500 TL altında maaş alanlara 4.500 TL -3.500-7.500 TL arasında maaş alanlara 5.250 TL -7.500-10.000 TL arasında maaş alanlara 6.750 TL -10.000 TL üzerinde maaş alanlara 7.500 TL verilecek.-3.500 TL altında maaş alanlara 4.500 TL -3.500- 7.500 TL arasında maaş alanlara 5.250 TL -7.500-10.000 TL arasında maaş alanlara 6.750 TL -10.000 TL üzerinde maaş alanlara 7.500 TL verilecek.-3.500 TL altında maaş alanlara 4.200 TL -3.500-7.500 TL arasında maaş alanlara 4.900 TL -7.500- 10.00 TL arasında maaş alanlara 6.300 TL -10.000 TL üzerinde maaş alanlara 7.000 TL verilecek.-3.500 TL altında maaş alanlara 3.500 TL -3.500-7.500 TL arasında maaş alanlara 5.000 TL -7.500- 10.00 TL arasında maaş alanlara 6.500 TL -10.000 TL üzerinde maaş alanlara 7.500 TL verilecek.-3.500 TL altında maaş alanlara 3.600 TL -3.500-7.500 TL arasında maaş alanlara 4.200 TL -7.500- 10.00 TL arasında maaş alanlara 5.400TL -10.000 TL üzerinde maaş alanlara 6.000 TL verilecek.EYT'lilere özel kampanyada 7.500 TL verileceği bildirildi. Aynı zamanda standart kampanyanın da 01.11.22-31.12.2023 arası maaşını taşıyanlar için geçerlidir.