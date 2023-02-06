Emekli promosyonunu daha yüksek almak için bunu bilin: Gizli bir formülü var

Emekli maaş promosyonları her bankada farklılık göstermekte. En yüksek promosyonu alabilmek için bankalar araştırılmalıdır. Tercih edilen banka sonrasında taahhüt zamanı dolmadan banka değişikliği yapılmalıdır. Burada bilinmesi gereken, bankada kalınan süre boyunca kazanılan promosyon ücreti müşteride kalırken diğer kısım iade edilir.
Yüksek maaş promosyonu nasıl alınır?
Her bankanın güncel kampanyaları sık sık takip edilmeli. Size en avantajlı gelen banka ile anlaşmanızı yenileyerek yüksek maaş promosyonu alabilirsiniz. SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR emeklilerine ek promosyon sözü verildi. Emekli yakınlarının Türkiye Finans'a başvurmaları durumunda 250 lira ve toplamda 2 bin 500 lira nakit para kazanmaları mümkün kılınırken aynı zamanda kredi kartı emeklileri 300 lira bonus para kazanabilecek.